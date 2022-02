Oud-medewerker Epstein dood aangetroffen in cel

Het parket van Parijs bevestigde dat Brunel, een ex-modellenscout, dood werd aangetroffen. Er is een onderzoek opgestart naar de doodsoorzaak.

Brunel werd onder meer beschuldigd van het werven van jonge meisjes voor Epstein. Zelf ontkende hij die aantijgingen. De steenrijke Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in zijn cel. De miljardair was kort voor zijn dood opgepakt op verdenking van grootschalige kindermisbruik en kinderhandel.

Brunel was eind 2020 aangehouden op de luchthaven Charles de Gaulle toen hij op het punt stond om naar Dakar te vliegen. Verschillende modellen hadden hem beschuldigd van verkrachting. In juni vorig jaar werd hij in beschuldiging gesteld voor verkrachting van een minderjarige.