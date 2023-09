Oud-leider Myanmar Aung San Suu Kyi ‘krijgt geen toegang tot dringende medische zorg’

Volgens Kim Aris heeft de militaire junta het verzoek van de gevangenisautoriteiten voor “dringende zorg” geblokkeerd. Bronnen in de gevangenis vertelden aan de Britse omroep BBC dat de 78-jarige Suu Kyi last heeft van ernstige tandpijn waardoor ze niet kan eten.

Een legerwoordvoerder laat weten dat Suu Kyi in goede gezondheid verkeert en regelmatig medische check-ups krijgt.

Suu Kyi werd in 2021 afgezet bij een militaire staatsgreep. Ze zit sindsdien vast en werd veroordeeld tot 33 jaar detentie voor verschillende aanklachten. Aanvankelijk stond ze onder huisarrest, later werd ze opgesloten in de gevangenis. Suu Kyi is slechts één keer in het openbaar gezien na de putsch op 1 februari 2021, tijdens haar rechtszaak. Begin augustus kreeg ze gedeeltelijke gratie.

Verschillende wereldleiders hebben opgeroepen om Suu Kyi en duizenden anderen die vastzitten sinds de coup vrij te laten.

Ondertussen staat de politieke crisis in Myanmar centraal op de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN), die dinsdag van start is gegaan in Indonesië. De leiders van het Zuidoost-Aziatische blok hebben de militaire autoriteiten van Myanmar veroordeeld voor het aanhoudende geweld in het land. Myanmar is zelf opnieuw niet uitgenodigd voor de regionale bijeenkomst.