Oud-kolonel over Cherson: ‘Oekraïne heeft een wonder nodig om een offensief te doen slagen’

Wat zijn de kansen van een Oekraïens tegenoffensief bij Cherson? Oud-kolonel Roger Housen schat die alvast laag in. ‘Omdat de Oekraïners niet genoeg middelen hebben, kan een offensief als een boemerang in hun gezicht terugkeren’

Oekraïne claimt nu dat het een campagne is begonnen om Cherson te heroveren. Wat weten we daar nu precies over?

“Eigenlijk niet veel, daarom moeten we voorlopig voorzichtig zijn. We weten zeker dat Oekraïne munitiedepots en hoofdkwartieren ver achter het front heeft beschoten en dat Oekraïense troepen vier dorpen in de omgeving hebben ingenomen. Verder is er nog niets onafhankelijk bevestigd. Het Amerikaanse Pentagon wil nog niet spreken over een tegenoffensief en zegt dat we nog minstens een dag moeten wachten voor we een duidelijk beeld hebben van wat er gebeurt. De Britten houden zich ook op de vlakte.”

Kan zo’n offensief bij de zuidelijke stad ook lukken?

“Nee, op dit moment is Oekraïne daar niet toe in staat. Ze hebben te weinig tanks, vliegtuigen, infanteristen en artilleriestukken om de Russen te verdrijven, aangezien die zich al sinds eind mei bij de stad hebben ingegraven. Volgens de militaire theorie heb je daarvoor een overwicht nodig van drie op één: je hebt dus drie keer zoveel tanks, mensen en voorraden nodig om met succes in de aanval te gaan. Enkel met een godswonder heeft zo’n offensief dan kans op slagen.”

“Ik denk wel dat het Oekraïense leger met succes beperkte acties kan uitvoeren, waarbij het een aantal dorpen verovert. Maar een groot tegenoffensief waarbij ze de Russen terugdrijven, dat zie ik niet gebeuren. Je mag niet vergeten dat Cherson een stad is van 280.000 inwoners. Zelfs als ze de stad kunnen bereiken, dan zou het enorm veel middelen opslorpen om ze in te nemen.”

Stel dat de Oekraïners met een godswonder Cherson bereiken, wat dan?

“Om grote steden te veroveren moet je heel veel middelen – van soldaten tot vliegtuigen, tanks en logistiek – goed kunnen coördineren. Maar de Oekraïners hebben nog geen grote steden weten te heroveren, ze hebben er dus ook geen ervaring mee. Zelfs als dat toch lukt, dan zitten ze nog met de beperking van het terrein. Om verder op te rukken naar het zuiden moeten de Oekraïense soldaten onder Russisch vuur de Dnjepr oversteken, zo’n operatie is aartsmoeilijk. Bovendien hebben de Oekraïners geen luchtoverwicht.”

Voluit in de aanval gaan is dus gekkenwerk?

“Kijk, het Oekraïense leger is nog volop aan het trainen met nieuwe westerse wapens. Bovendien hebben ze nog maar één derde van de beloofde wapens ontvangen. Het duurt nog zeker tot het voorjaar voor die allemaal ter plaatse zullen zijn en de logistieke ketens voor die systemen op punt staan. Als het Oekraïense leger zich echt zou wagen aan een grootschalig offensief bij Cherson, dan zou het enorme verliezen oplopen, waardoor het zelf weer kwetsbaarder wordt voor nieuwe Russische aanvallen. De kans is dan groot dat het offensief een boemerang in hun gezicht terugkomt.”

Oud-kolonel Roger Housen. Beeld Joris Casaer

Waarom is de stad voor beide partijen zo belangrijk?

“Ik begrijp waarom de Oekraïners nu willen pushen. Ze weten dat de Russen de intentie hebben om referenda te organiseren over aansluiting bij Rusland. In Cherson is dat gepland voor september. Kiev wil vermijden dat het voor een voldongen feit komt te staan. Maar het Kremlin zal nooit toelaten dat de stad wordt ingenomen. De havenstad op de weg naar Odessa geeft toegang tot de Zwarte Zee en is cruciaal voor de controle over het zuiden dan Oekraïne. Door die stad te bezetten kan Rusland de Oekraïense economie in zijn greep houden en de Krim beschermen.”

De Russen zitten er wel in een moeilijke positie, omdat hun troepen door de rivier Dnjepr zijn afgesneden van de hoofdmacht.

“Dat klopt, de Russen zijn er kwetsbaarder dan elders. Ze gebruiken nu ferry’s en pontons om hun troepen te bevoorraden, omdat de bruggen over de rivier zwaar beschadigd zijn. Maar de Russen hebben aan die kant van de Dnjepr maanden de tijd gehad om hun voorraden aan te vullen, dus gaan ze het daar ook heel lang uithouden. Als het nodig is, kunnen ze hun troepen op die oever ook bevoorraden vanuit de lucht.”

Er zijn de voorbije weken ook speciale acties geweest op de Krim, waarbij Russische vliegtuigen en munitiedepots zijn vernietigd. Houden die hiermee verband?

“Jazeker. Daarmee wilden de Oekraïners het voor de Russen moeilijker maken om hun troepen te bevoorraden en luchtsteun te leveren. Door al die aanvallen wilden ze de Russen er ook toe verplichten om hun infrastructuur daar te beveiligen, waardoor ze middelen moesten wegnemen van het front. Zulke zaken noemen we in het jargon ‘shaping operations’: het slagveld voorbereiden alvorens tot de aanval over te gaan.”

U sprak net over trainen met westerse wapens, België is in Europees verband bereid om Oekraïense soldaten op te leiden. Wat kan ons land doen?

“We hebben al een handvol Oekraïners in Oostende opgeleid om zeemijnen onschadelijk te maken. Voor Oekraïne is dat belangrijk omdat voor de kust van Odessa heel wat mijnen liggen. De militaire basistechnieken – schieten en overleven op het terrein – kunnen onze militairen ook aanleren. Maar de Oekraïners hebben nood aan training met de wapensystemen die het Westen nu levert, zoals de Amerikaanse Javelin-raketten. Omdat het Belgisch leger die nooit heeft gehad, kan het er ook geen opleiding over geven.”