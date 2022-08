Oud-kanselier Schröder: Rusland wil oorlog in Oekraïne beëindigen door onderhandelingen

Rusland wil de oorlog in Oekraïne beëindigen door onderhandeling, zegt Schröder (78) in een interview met de Duitse media Stern en RTL/Ntv. Schröder was het afgelopen weekend in Moskou en sprak daar onder meer met Poetin. Dat Moskou bereid is tot onderhandelen, blijkt volgens Schröder uit het feit dat het onlangs een schip met Oekraïens graan toestond te vertrekken uit de haven van Odessa.

Schröder noemde geen details over hoe een ‘onderhandelingsoplossing’ voor de Oekraïne-oorlog eruit zou moeten zien, maar zei wel dat de Krim als verloren moet worden beschouwd. ‘Wie gelooft er nou serieus dat een Russische president de Krim weer op zou kunnen geven?’ aldus Schröder.

Gerhard Schröder (SPD) was kanselier van 1998 tot 2005, toen Angela Merkel (CDU) het roer overnam. Datzelfde jaar trad hij aan als voorzitter van de Raad van Toezicht bij Nord Stream, uitbater van de gelijknamige gaspijpleiding. Sindsdien bekleedde hij diverse andere lucratieve functies bij Russische energiebedrijven, waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht op het Russische staatsoliebedrijf Rosneft. Die functie gaf hij eerder dit jaar onder grote druk op.

Sinds het begin van de Oekraïne-oorlog is Schröder in Duitsland een paria. In mei werden zijn kantoor en zijn personeel in de Duitse Bondsdag van hem afgenomen wegens zijn lobbywerk voor Rusland. De SPD beraadt zich over uitzetting van Schröder uit de partij. Vermoedelijk volgt daarover de komende dagen een beslissing in eerste aanleg, waartegen Schröder nog in beroep kan gaan.

Nord Stream 2

De oud-kanselier maakt zich hard voor ingebruikname van Nord Stream 2, de kant-en-klare set pijpleidingen die parallel aan Nord Stream 1 van Rusland naar de Duitse kust loopt.

Nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, besloot Duitsland onder grote druk van de VS om Nord Stream 2 niet in gebruik te nemen. Daaraan gingen vele jaren van ruzie vooraf: de VS en Europese bondgenoten verweten Duitsland dat het zich te kwetsbaar maakte door zijn afhankelijkheid van Russisch gas.

Nu Rusland de gasleveranties door Nord Stream 1 terugschroeft – volgens Duitsland om Europa onder druk te zetten – probeert het Kremlin Nord Stream 2 opnieuw onderwerp van discussie te maken. Ook Poetin pleitte vorige week voor ingebruikname van die leiding.

Door Nord Stream 1 gaat nog maar 20 procent van het normale gasvolume, waardoor tekorten en economische schade dreigen. Volgens Rusland zijn daarvoor technische redenen, waaronder een missende turbine, maar Duitsland zegt dat Moskou de boel om politieke redenen traineert. De turbine zelf is gereed voor verscheping naar Rusland, zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz woensdag.