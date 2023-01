Oud-justitieminister in Brazilië opgepakt, onderzoek geopend naar Bolsonaro

Tegen Anderson Torres, de laatste minister van Justitie onder oud-president Jair Bolsonaro, was eerder deze week een arrestatiebevel uitgevaardigd. In het huis van Torres zouden plannen zijn gevonden om een oproep te doen aan aanhangers van Bolsonaro om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken. Volgens de aanhangers van Bolsonaro en de oud-president zelf is er gefraudeerd, waardoor Luiz Inácio da Silva (Lula) kon winnen.

Torres was zondag bovendien als hoogste veiligheidsbaas van Brasília verantwoordelijk voor de beveiliging van de overheidsgebouwen. Hij verbleef toen echter, net als Bolsonaro, in Florida. Zaterdag keerde hij terug naar de Braziliaanse hoofdstad. Op het vliegveld werd hij gearresteerd. De huidige minister van Justitie had Torres tot maandag gegeven om terug naar Brazilië te komen, anders zou er een uitleveringsverzoek worden ingediend.

Aanhangers van de rechts-populistische oud-president bestormden het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het Hooggerechtshof in Brasilia. Beeld AFP

Bolsonaro

Vrijdagavond bepaalde rechter Alexandre de Moraes van het Hooggerechtshof dat binnen een lopend onderzoek naar de aanstichters van de bestormingen van zondag, ook oud-president Bolsonaro moet worden betrokken. De Moraes kwam daarmee tegemoet aan een verzoek dat aanklagers van het Braziliaanse Openbaar Ministerie (OM) eerder die dag hadden gedaan. “Publieke figuren die lafhartig blijven samenzweren tegen de democratie en een uitzonderingspositie proberen te creëren, zullen verantwoordelijk worden gehouden”, zei De Moraes in zijn toelichting.

In het bijzonder gaat het bij het onderzoek volgens de aanklagers om een video die Bolsonaro deze week op Facebook publiceerde waarin de rechtmatigheid van de presidentsverkiezingen in twijfel werd getrokken. Daarin zien de aanklagers mogelijk ophitsing. Door die video “zou Bolsonaro publiekelijk het initiatief hebben genomen tot het plegen van een misdaad”. Ook al werd de video pas na de bestorming geplaatst, de aanklagers zien er genoeg bewijs in dat een onderzoek rechtvaardigt naar de daden van Bolsonaro voorafgaand aan de bestorming en na afloop ervan.

Volgens rechter De Moraes heeft Bolsonaro zich met de video “in theorie crimineel en beledigend uitgelaten over de gerechtelijke instituties, in het bijzonder het Hooggerechtshof - aan wier rechters hij fraude bij de verkiezingen toerekent om een ​​mogelijke kandidaat te bevoordelen - en het Kiestribunaal, zonder enig bewijs bewerend dat de uitslag van de verkiezingen frauduleus was”.

Jair Bolsonaro tijdens een campagnebijeenkomst in oktober 2022. Beeld AP

De rechter heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook, gevraagd de video te bewaren en aan het gerechtshof te overhandigen. Ook wil hij weten hoeveel mensen de video hebben gezien voordat die werd verwijderd. De rechter leidde eerder onderzoeken naar de verspreiding van nepnieuws tijdens de presidentsverkiezingen in 2018, die door Bolsonaro werden gewonnen, en geldt als een tegenstander van de oud-president.

De Moraes bepaalde ook dat Bolsonaro mogelijk ondervraagd zal worden in het onderzoek. De oud-president bevindt zich momenteel in Florida, waar hij enkele dagen voor de beëdiging van de nieuwe president Luiz Inácio Lula da Silva op 1 januari naartoe is gevlogen.

Aanhangers van de rechts-populistische oud-president bestormden vorige zondag het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het Hooggerechtshof in Brasilia. Daarbij werd veel schade aangebracht. De demonstranten weigeren de verkiezingsnederlaag van Bolsonaro tegen zijn linkse rivaal Lula in oktober te accepteren.