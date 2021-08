Oud-IOC-voorzitter Jacques Rogge (79) overleden

De Belg was van 2001 tot 2013 voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, als opvolger van Juan Antonio Samaranch. In 2012 sloot hij met een overweldigende slotceremonie officieel de ‘twenty twelve Olympics’ af. Het was Rogges laatste grote publieke optreden: in 2013 zwaaide hij af na twaalf jaar aan het hoofd van het IOC.

Hij blikte toen terug op zijn parcours. “Ik ben blij dat de zes Spelen onder mijn bewind goed verlopen zijn. Dat is en blijft onze corebusiness.”

Rogge heeft op zijn Spelen inderdaad geen grote moeilijkheden gekend. Of toch geen moeilijkheden van de orde van zijn voorgangers. Avery Brundage had te kampen met de aanslagen in München (1972) en met de discussie van amateursporters-profsporters. Lord Killanin met de boycot van de Afrikanen (1976) en de Amerikanen (1980), Juan Antonio Samaranch met de boycot van de Oostbloklanden en het omkoopschandaal van Salt Lake City. Voor problemen van die orde heeft Rogge nooit gestaan.

Voor de Spelen in Beijing stond Rogge onder grote druk om een standpunt in te nemen over mensenrechten, maar dat heeft hij nooit gedaan. “Het IOC is geen politieke organisatie", hield hij vol als slagzin.

De eerste Spelen die onder Rogges voorzitterschap plaatsvonden, waren de Olympische Winterspelen 2002 in Salt Lake City. In oktober 2009 werd hij herverkozen voor een tweede ambtstermijn, tot in 2013. Op 10 september 2013 kondigde hij in Buenos Aires zijn opvolger Thomas Bach aan.

Rogge was als zeiler ook zelf deelnemer tijdens de Olympische Spelen van 1968 in Mexico, 1972 in München en 1976 in Montreal. Als zeiler werd hij eenmaal wereldkampioen en haalde tweemaal een tweede plaats, en werd zestien keer Belgisch kampioen.

Dit is belangrijk nieuws. Dit bericht wordt aangevuld.