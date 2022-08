Oud-Hollywoodster Gina Lollobrigida stelt zich kandidaat voor Italiaanse verkiezingen

Gina Lollobrigida (95) gaat de politiek in. Het internationale sekssymbool van de jaren vijftig en zestig hoopt 25 september een plek te veroveren in de Italiaanse senaat. ‘Ik heb er genoeg van politici te horen ruziemaken.’

Lollobrigida staat op de lijst van het eurosceptische Italia sovrana e popolare (‘Italië soeverein en voor het volk’), een samenwerking van de communistische partij en een paar andere linkse splinterpartijen. De partij is tegen wapenleveringen aan ­Oe­kraïne en uitgesproken anti-NAVO.

De oud-actrice maakte in de jaren vijftig furore in Italië, Frankrijk en de Verenigde Staten, en werkte onder meer samen met Humphrey Bogart en Frank Sinatra. Begin juli vierde ze haar 95ste verjaardag, maar haar hoge leeftijd vormt geen belemmering, stelt Lollobrigida tegenover dagblad Corriere della Sera: “Zolang ik energie heb, gebruik ik die voor belangrijke dingen, en vooral voor mijn land.”

Het is niet haar eerste politieke avontuur. In 1999 stelde ze zich ook al kandidaat voor het Europese parlement met de democratische partij van Romano Prodi. La Lollo, zoals haar koosnaam in Italië luidt, kreeg toen 10.000 voorkeursstemmen, maar dat was te weinig om verkozen te worden.

Ook nu lijkt de kans niet groot dat het Lollobrigida lukt om met haar lijst boven de kiesdrempel van 3 procent uit te komen. In de peilingen gaat het populistische partijen weliswaar voor de wind, maar alleen aan de rechterkant van het politieke spectrum. Het postfascistische Fratelli d’Italia onder leiding van een andere Romeinse vrouw, Giorgia Meloni, heeft tot nu toe de beste papieren voor de verkiezingen eind september.

Gandhi als inspiratie

Haar belangrijkste politieke doel is naar eigen zeggen om “het volk te laten beslissen, van gezondheidszorg tot rechtspraak”. Haar inspiratiebron is Mahatma Gandhi: “vanwege zijn geweld­loosheid”.

De laatste jaren haalde Lollobrigida vooral de krantenkoppen door ruzies over geld met haar zoon, die onlangs in de rechtbank afdwong dat haar vermogen (geschat op tientallen miljoenen) onder bewind gesteld werd. Volgens hem maakte een assistent misbruik van zijn moeders geld.

Toch acht het brein achter Lollobrigida’s politieke entree, haar advocaat Antonio Ingroia, zijn cliënt nog altijd scherp genoeg voor een politieke carrière. “Ze is altijd een ambassadeur van Italië geweest, en van de vrede.”

Lollobrigida zou niet de enige negentiger in de senaat worden, en zelfs niet de oudste. Dat is voormalig president Giorgio Napolitano (97), die samen met holocaustoverlevende en activist Liliana Segre (91) de 90-plus-club vormt. Napolitano en Segre zijn beiden niet verkozen, maar vanwege uitzonderlijke verdiensten benoemd tot senatoren voor het leven.