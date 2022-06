Podcast Duidelijk (25 min)

▶ Oud-generaal over de strategie van Rusland: ‘Als je de wil van een land niet kan breken, sta je nergens’

Oekraïense militairen patrouilleren in de straten van het zwaar gebombardeerde Severodonetsk. Beeld AFP

Meer dan drie maanden na het begin van de Russische invasie in Oekraïne, en het einde lijkt nog lang niet in zicht. De laatste weken is er wel een evolutie merkbaar: nu de strijd zich volledig focust op de Donbasregio in het oosten van het land, komt het verzet van de Oekraïense toepen steeds meer onder druk te staan. Zijn de kansen in deze oorlog gekeerd? En hebben we intussen iets bijgeleerd over wat Vladimir Poetin nu precies wil?