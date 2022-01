Oud-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck aangehouden in onderzoek naar fraude rond makelaar Christophe Henrotay

De speurders vermoeden dat de inmiddels 67-jarige Van Holsbeeck retrocommissies ontving van makelaar Christophe Henrotay bij diverse uitgaande transfers van RSC Anderlecht.

De overgangen van Chancel Mbemba, Aleksander Mitrovic (beiden naar Newcastle) en Youri Tielemans (naar Monaco) zijn daarbij in het vizier gekomen. Vermoed wordt dat Van Holsbeeck in het zwart, en zonder medeweten van RSC Anderlecht, een vergoeding zou hebben opgestreken voor die transfers. Bij de transfer van Tielemans zou sprake geweest zijn van een makelaarsvergoeding van ruim 6 miljoen euro.

Lees ook Belgisch voetbal gaat stormachtige winter tegemoet. Bekende namen genoemd in verband met steekpenningen en fiscale constructies

Het onderzoek staat los van Operatie Propere Handen. Anderlecht heeft zich in 2019 al burgerlijke partij gesteld in de zaak-Henrotay. Als blijkt dat de club financiële schade heeft opgelopen, wil Anderlecht via de juridische weg daar zoveel mogelijk van recupereren.

In datzelfde dossier werden eerder ook al Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming.

Van Holsbeeck is nu onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat er nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen.