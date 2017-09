Orkaan Maria spaart Sint-Maarten, raast op Puerto Rico af

Orkaan Maria is al een orkaan van de vijfde categorie en extreem gevaarlijk. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center geven de laatste metingen met een Hurricane Hunter-vliegtuig aan dat de windsnelheden nog eens toegenomen tot 280 kilometer per uur. De orkaan verwoestte eerder deze week op Dominica meer dan de helft van de huizen. Er is geen communicatie meer mogelijk met het eiland waardoor er geen berichten zijn over doden of gewonden.

De orkaan gaat nu af op de Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico. Volgens het Hurricane Center wordt Maria de zwaarste orkaan ooit voor Puerto Rico. Maria is woensdagochtend vroeg 255 kilometer van het eiland verwijderd. De autoriteiten van Puerto Rico waarschuwen dat zo'n verwoestende orkaan generatielang niet aan land is gekomen. "Jullie moeten evacueren, anders ga je dood", aldus veiligheidsambtenaar Hector Pesquera tegen bewoners.



Hoge golven

Orkaan Maria trekt zuidelijker over het Caribisch gebied dan orkaan Irma die het Nederlandse en Franse eiland Sint-Maarten zwaar trof. Nu waren er volgens eilandbewoners rond de haven sprake van hele hoge golven. "We hebben wel wat rukwinden gehad en ook regen. Maar vergeleken met Irma was dit een regenbui", aldus Gordon Snow, hoofdredacteur van de krant 'The Daily Herald' tegenover het Curaçaose radiostation Paradise FM. Het is nog niet bekend of er schade is.



Sint-Eustatius en Saba kregen deze keer meer wind en regen, maar het ziet er naar uit dat de schade ook daar relatief beperkt is gebleven.