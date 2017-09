Orkaan Irma breekt alle records: Florida zet zich schrap

#Irma is now the longest-lived Atlantic named storm of the 2017 season to date - surpassing Harvey. pic.twitter.com/oAQhJJzalx

Deze nacht passeerde de storm de Dominicaanse Republiek en Haïti. Alle winkels, banken en scholen op Haïti zijn gesloten. Aan de kust in het noorden zijn mensen geëvacueerd, zo nodig onder dwang, aldus minister van Binnenlandse Zaken Max Rudolph Saint-Albin. "De orkaan is geen spelletje", waarschuwde de regering.



Rond half vijf deze nacht meldde Reuters dat er op Haïti twee gewonden zijn gevallen toen een boom op het huis waar ze schuilden, viel. De schade lijkt, ondanks de zware regenval, in het land mee te vallen.



Orkaan Matthew richtte vorig jaar nog enorme ravage aan op Haïti. Naast doden en gewonden kreeg het land na afloop te maken met een grote cholera-uitbraak. Volgens The Guardian is de stroom op meerdere plekken in Haïti inmiddels uitgevallen.

Irma beweegt zich nu in westelijke richting, naar de zuidoostelijke Bahama's en zal volgens de laatste voorspellingen waarschijnlijk door de Bahama's en langs het noorden van Cuba scheren voordat ze aankomt bij het zuiden van Florida. Het Amerikaanse Orkaancentrum waarschuwt voor overstromingen en zware stormen in Zuid-Florida en de voor de kust liggende eilandengroep The Florida Keys.



Amerikaanse Maagdeneilanden: vier doden

Het dodental op de Amerikaanse Maagdeneilanden door de orkaan Irma is tot vier gestegen. Dat liet een regeringswoordvoerder weten. Eerder repten de autoriteiten op de Maagdeneilanden van drie doden. Door de verwoestingen die Irma heeft aangericht, zijn veel wegen op de Amerikaanse Maagdeneilanden onbegaanbaar. Ook heeft een groot ziekenhuis zware schade opgelopen.



In totaal zijn er in alle gebieden waar orkaan Irma al is gepasseerd tot nu toe dertien doden geteld.