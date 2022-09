Orkaan Ian laat spoor van vernieling achter in Florida: hoe groot is de schade?

Hoeveel slachtoffers zijn er?

Verschillende Amerikaanse media melden dat er zeker twaalf doden zijn gevallen, maar volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN zijn dat er minstens zeventien. Officiële cijfers zijn er nog niet, maar verwacht wordt dat het aantal dodelijke slachtoffers nog zal oplopen.

“Dit zou de dodelijkste orkaan in de geschiedenis van Florida kunnen zijn”, zei de Amerikaanse president Joe Biden tijdens een rondleiding door het federale rampenagentschap Fema. “De cijfers (...) zijn nog niet duidelijk, maar we ontvangen de eerste berichten over menselijke verliezen die aanzienlijk zouden kunnen zijn”, voegde hij eraan toe. Hij beloofde zo snel mogelijk naar de zuidelijke staat te reizen, maar ook naar het Amerikaanse grondgebied Puerto Rico, een eiland dat onlangs door de orkaan Fiona is getroffen.

Ook gouverneur Ron DeSantis van Florida verklaarde op een persconferentie dat er doden zijn gevallen. Hij wilde er nog geen voorlopig cijfer op plakken, maar wachten op de definitieve cijfers, die er de komende dagen zouden aankomen. Hij zei wel dat er al 700 reddingsacties hebben plaatsgevonden, maar hij vermoedt dat er nog veel zullen bijkomen.

Hoe groot is de schade?

Volgens de gespecialiseerde website poweroutage.us zitten in Florida intussen meer dan 2,2 miljoen huishoudens zonder stroom. In Puerto Rico zijn dat meer dan 265.000 huishoudens.

Hulpverleners zijn een massale reddingsoperatie gestart om getroffen burgers in overstroomde gebieden te helpen. Miljoenen mensen werden geëvacueerd. Zij krijgen de raad om voorlopig nog niet terug te keren. De wegen liggen er te verraderlijk bij. Een deel van een brug werd zelfs weggeslagen, waardoor de inwoners van het eiland Sanibel afgesneden zijn van het vasteland.

Het district Lee County werd het zwaarst getroffen. “Dit natuurgeweld verandert ons leven”, stelt sheriff Carmine Marceno. “We wisten niet precies waar de orkaan zou toeslaan, maar het is dus duidelijk hier gebeurd.” Volgens hem is de hele regio verwoest en zitten nog heel wat mensen vast. “We hebben duizenden noodoproepen gekregen, we staan voor een enorme klus.”

De Amerikaanse president Joe Biden riep de situatie uit tot grote ramp. Hierdoor kunnen inwoners van de getroffen gebieden aanspraak maken op financiële hulp en andere hulpmiddelen, zoals tijdelijk onderdak en reparaties aan hun huis. Biden riep ook federale hulp op om steun te geven aan lokale hulpverleners.

Hulpverleners zijn een massale reddingsoperatie gestart om getroffen burgers in overstroomde gebieden te helpen. Beeld REUTERS

Hoe krachtig was de orkaan?

Ian ging rond 20 uur woensdagavond Belgische tijd aan land in de streek van Sarasota, wat zuidelijker dan de dichtbevolkte regio van de metropool Tampa, waar de orkaan aanvankelijk werd verwacht. Het oog van het natuurgeweld kwam een dik uur later, rond 21.05 uur Belgische tijd, aan land aan de zuidwestelijke kust van Florida nabij Cayo Costa.

Meteorologen van het National Hurrican Centre (NHC) in Miami meldden windsnelheden van ruim 240 kilometer per uur, verwoestende stortregens en een verraderlijke zeegang met hoge golven. Ian ging als orkaan van categorie 4 aan land in Florida en werd daarom vooraf als “extreem gevaarlijk” bestempeld. Er is maar één categorie hoger, en dat maakte Ian tot een van de krachtigste orkanen die de VS in tijden heeft geteisterd.

Enkele uren nadat de orkaan Florida bereikte, zwakte Ian af van categorie 4 naar categorie 3. Nog voor 22 uur lokale tijd (rond 4 uur ‘s morgens Belgische tijd op donderdag) veranderde dat naar categorie 2, met windsnelheden tot 169 kilometer per uur. Intussen is Ian een tropische storm geworden, met windsnelheden tot 100 kilometer per uur.

Zal orkaan Ian nog elders toeslaan?

Ian trekt nu over de Atlantische Oceaan richting South Carolina. De verwachting is dat de orkaan vrijdag rond 20.00 uur Nederlandse tijd in de buurt van het laaggelegen Charleston weer aan land zal komen. Mogelijk zal Ian ook hier zorgen voor levensbedreigende overstromingen, harde wind en stormvloeden, hoewel de verwachte stormvloeden niet zo heftig zijn als die bij Florida.

Er is een orkaanwaarschuwing afgegeven voor honderden kilometers aan kustlijn, van Georgia tot en met North Carolina. De autoriteiten in Georgia, South Carolina en North Carolina hebben inwoners opgeroepen zich op te maken voor gevaarlijke omstandigheden.