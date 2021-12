Organisaties ongerust over Vlaamse uitstap uit Unia en oprichting van nieuw mensenrechteninstituut

Zeven grote middenveldorganisaties vrezen dat discriminatie in Vlaanderen voortaan vaker onbestraft blijft. Vrijdag bespreekt de Vlaamse regering namelijk het ontwerpdecreet voor de oprichting van een Vlaams mensenrechteninstituut. ‘Dit orgaan verschuift de last naar de burger’, klinkt het.

De ministerraad zal zich vrijdag voor het eerst buigen over het ontwerpdecreet van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) dat de oprichting regelt van een Vlaams mensenrechteninstituut. Dit instituut is een voorwaarde voor de Vlexit uit Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum.

Het ontwerpdecreet is een probleem voor een brede alliantie van organisaties die ijveren voor mensenrechten en de rechten van vrouwen, de lgbtq+-gemeenschap en etnische minderheden. De Liga voor Mensenrechten, Amnesty International, çavaria, Ella, Furia, Kif Kif, LEVL, de Vrouwenraad en ABVV stelden samen een uitgebreide nota op die is overgemaakt aan het kabinet.

Regionalisering

“We delen de bezorgdheid dat dit nieuwe orgaan en zijn bevoegdheden een achteruitgang betekenen”, zegt Kathleen Van Den Daele, directeur van LEVL, een participatieorganisatie voor mensen met migratieachtergrond.

De regionalisering zal volgens hen zorgen voor een versnippering die niet in het voordeel is van de burger die met discriminatie te maken krijgt. De grootste ontevredenheid gaat over een nieuwigheid in ons land. Het Vlaamse mensenrechteninstituut zal zelf oordelen in zaken rond discriminatie, via een geschillenkamer.

Minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld). Beeld Photo News

De uitspraken van die geschillenkamer zullen niet bindend zijn, maar minister Somers rekent erop dat het instituut voldoende gezag uitstraalt. Hij spiegelt zich daarbij aan Nederland, waar 80 procent van de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens gevolgd worden.

Somers wil dat het instituut dan ook zelf niet meer naar de rechter stapt, of burgers adviseert bij een juridische procedure, zoals Unia. Net om die reden stapt de Vlaamse regering uit Unia, dat te activistisch zou zijn.

Kaakslag

“Dit nieuwe instituut zal slagkracht missen”, zegt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. “Bemiddeling is uitstekend, maar in sommige gevallen is dat een kaakslag voor het slachtoffer en moet er opgetreden worden.”

Wie in Vlaanderen woont, zal nog altijd zelf naar de rechter kunnen stappen, maar dan zonder juridische ondersteuning en op eigen kosten, wat de drempel verhoogt. In Nederland zijn gemeenten verplicht hun burgers toegang te bieden tot een lokale antidiscriminatievoorziening.

“De Vlaamse regering verschuift de last naar de burger”, zegt Van Den Daele. Somers vindt de kritiek gratuit.

“De afgelopen 12 jaar trok Unia amper 6 keer naar de rechtbank voor discriminatie in Vlaamse bevoegdheden”, zegt Somers. “Het zal net allemaal laagdrempeliger, sneller en toegankelijker worden, maar wel met uitspraken die gezaghebbend zijn.” Hij rekent erop dat middenveldorganisaties gewapend met die uitspraken burgers juridisch bijstaan.