Organisaties bezetten Wetstraat 16: ‘1.000 opvangplaatsen voor migranten of we vertrekken niet’

Om 11 uur hadden zes organisaties een vergadering met de kabinetschef van premier Alexander De Croo (Open Vld). Vrijdag zat de regering nog samen over de opvangcrisis, na meer en meer kritiek – ook van binnen de regering – op het feit dat er nog altijd mensen op straat slapen.

Het was al de derde keer dat deze organisaties erover vergaderden op de Wetstraat 16, waar het kabinet van de premier is gevestigd. Nu vonden ze het finaal genoeg geweest. Ze weigerden te vertrekken, tenzij er noodopvang komt. Ze plaatsten de premier voor een ultimatum.

“We hebben duidelijk gemaakt dat we willen dat de regering binnen de 48 uur de federale crisisfase afkondigt en zeker voor kerst 1.000 noodopvangplaatsen maakt voor de asielzoekers die nu op straat slapen”, zegt Joost Depotter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen telefonisch vanuit het kantoor. “Anders blijven we dit kantoor bezetten.”

Ze stellen voor dat het leger veldbedden opstelt in een gebouw op de Heizel of elders. Rond 12 uur sloot ook de premier zelf aan bij de vergadering, maar hij wou dat engagement niet aangaan en is weer vertrokken. Bleven nog in het kantoor: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Ciré, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen, de Humanitaire Hub en het Burgerplatform voor de Vluchtelingen.

“We zien geen andere optie meer dan dit soort actie, want we vrezen echt dat het misgaat”, zegt De Potter. Hij verwijst daarbij naar de omstandigheden in het Palais des Droits, het kraakpand in de Troonstraat, waar infecties rondgaan.

In hun ultimatum klagen de organisaties aan dat deze opvangcrisis “al vijftien maanden aanhoudt, de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (Nicole de Moor van cd&v, red.) er niet in slaag om de crisis te bedwingen, en er 1.000 rechterlijke beslissingen zijn waarbij Fedasil of de Belgische staat worden veroordeeld om opvangverplichtingen na te komen”.

Rond kwart voor twee zijn de actievoerders dan toch vrijwillig vertrokken.

“De politie is gekomen en we hebben dan toch maar beslist om te vertrekken, zodat het geweldloos bleef”, zegt Mehdi Kassou van het Burgerplatform voor de Vluchtelingen. “We hebben geen akkoord gekregen, maar de premier zei wel dat hij met zijn collega’s in de regering verder zal zoeken naar een oplossing.”

Eerder maandagochtend had De Croo samen met Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert al een onderhoud met een tiental politici van Les Engagés, het vroegere cdH. Die hadden de nacht doorgebracht voor het partijhoofdkwartier van Open Vld in Brussel om te protesteren tegen de aanpak van de asielcrisis. “Nodeloze actie”, schreef Lachaert daarover op Twitter.