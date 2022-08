Organisatie Frontnacht trekt toch naar Raad van State: ‘En dat is geen goeie zaak voor Vlaams Belang’

Na de beslissing van de stad Ieper om het festival Frontnacht niet te laten doorgaan omwille van de link met neofascisme en neonazisme, zou de organisatie van Frontnacht eerst niet naar de Raad van State stappen, omdat de uitspraak te laat zou komen om het festival nog te organiseren.

Het festival zal sowieso niet doorgaan, maar nu beslist de organisatie om toch tegen de intrekking van de vergunning in te gaan. “Hier is duidelijk iets anders aan de hand dan de bekommernis om geen uitingen van racisme of neonazisme toe te laten. Het stadsbestuur is gezwicht voor de politieke druk van links en extreemlinks. De motivering waarop de intrekking van de eerder gegeven vergunning is gesteund is onterecht”, klinkt het in de mededeling van vzw IJzerwake.

Van Langenhove ‘omfloerst’ veroordeeld

Het omstreden festival zorgt voor enige commotie bij Vlaams Belang. Nadat een Duitse kenner van de extreemrechtse muziekscene in Het Nieuwsblad mensen van kleur afraadde om in de buurt van Ieper te komen, noemde VB-parlementslid Dries Van Langenhove dat ‘nog niet zo’n gek idee’. “Misschien moeten we, zuiver als experiment, eens kijken wat er zou gebeuren met een stad als we enkel nog etnische Vlamingen toelaten en ‘multiculturele verrijking’ terugdraaien”, aldus Van Langenhove in een inmiddels verwijderde tweet.

VB-voorzitter Tom Van Grieken zag zich genoodzaakt Van Langenhove terug te fluiten. “Mensen. Experimenteren. Huidskleur. Hoe hypothetisch ook, dit is géén partijstandpunt”, aldus Van Grieken. “Huidskleur is geen issue. Massamigratie en islamisering zijn dat meer dan ooit. Al de rest geeft onnodig munitie aan tegenstanders.”

“Een omfloerste veroordeling”, aldus politicoloog Nicolas Bouteca (UGent), die volgens hem alles te maken heeft met de ambities van de partij. “Vlaams Belang wil in 2024 het cordon sanitaire doorbreken, en dit soort uitspraken maken het makkelijker de partij aan de kant te schuiven. Anderzijds moet VB zich als harder dan N-VA profileren. Daarvoor moet ze flirten met de grens van het aanvaardbare.”

VB-parlementslid Chris Janssens was donderdag scherper in zijn bewoordingen. “Dergelijke nonsens haalt de ernst van ons partijprogramma onderuit”, aldus Janssens in Het Belang van Limburg.

Ook politicoloog Dave Sinardet (VUB) ziet in de zaak een illustratie van de twee benen waarop VB al langer hinkt. “Een deel van de partij wil zich als salonfähige bestuurspartij profileren, terwijl anderen graag aangebrande uitspraken doen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, en Van Grieken heeft Van Langenhove zelf aangetrokken. Maar het is nooit goed als je als voorzitter iemand op de vingers moet tikken.”

Dat de zaak door de procedure bij de Raad Van State mogelijk nog wat langer onder de aandacht zal blijven, is volgens Sinardet geen goede zaak voor Vlaams Belang. “Hoe sneller dit overwaait, hoe beter, want tegenstanders kunnen dit aanwenden om te illustreren hoe fout de partij is.”