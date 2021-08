Orbán loopt vooruit op referendum: geen ‘homopropaganda’ in de buurt van kerk en school

Zijn de dagen van de samizdat, de clandestiene verspreiding van verboden teksten, terug in Hongarije? Vrijdag kondigde de regering aan dat kinderboeken die homoseksualiteit ‘promoten’ binnenkort alleen nog verkocht mogen worden in gesloten verpakkingen.

De verkoop van de boeken moet niet alleen gebeuren gescheiden van de rest van het aanbod, maar wordt bovendien verboden in een straal van 200 meter rondom scholen, kerken en jeugdinstellingen. Hetzelfde geldt voor boeken die een sekseverandering zouden aanmoedigen.

Hiermee geeft de regering van premier Viktor Orbán nadere invulling aan de veelbesproken anti-lgbtq+-wet. Onder het mom van een hard optreden tegen ‘pedofielen’ wil ze voorkomen dat ‘lgbtq+-activisten’ zich met de seksuele opvoeding van kinderen bemoeien. Voorlichting over sekseveranderingen en homoseksualiteit gaat in de ban. Critici hebben erop gewezen dat de Hongaarse wet opvallend sterk overeenkomt met een Russische wet uit 2013 die ‘homopropaganda’ verbiedt.

Eerder deze zomer kreeg een boekenketen een boete van omgerekend 700 euro, nadat een nieuw kinderboek met de titel Wat een familie! in de schappen was beland zonder waarschuwing aan klanten. Het boek, een vertaling uit het Engels, gaat over een meisje met twee vaders en een jongetje met twee moeders. “Je kunt op geen enkele manier te weten komen dat het over een familie gaat die anders is dan een normale familie”, verklaarde een functionaris van de regio Pest. De boete werd opgelegd met een beroep op een oude wet op de consumentenbescherming.

De verkoper heeft toegezegd een bordje op te hangen met daarop de waarschuwing dat men niet alleen ‘traditionele boeken’ verkoopt. Op Twitter schreef de Amerikaanse auteur Lawrence Schimel dat Orbáns regering “haat en vooroordelen probeert te normaliseren”. Eerder verbood de Hongaarse regering de registratie van sekseveranderingen en werd de formulering dat ‘een gezin bestaat uit een man en een vrouw’ toegevoegd aan de Grondwet.

Schande

De Duitse voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemde de anti-lgbtq+-wet een “schande” en maakte bekend dat Brussel een inbreukprocedure zal starten, omdat de wet indruist tegen de Europese waarden. De Commissie heeft daarnaast de uitbetaling van 7,2 miljard euro aan steungeld uit het coronanoodfonds opgeschort, omdat er grote twijfels bestaan over de Hongaarse rechtsstaat.

Ruim dertig jaar geleden, toen Orbán als student de barricaden opging tegen de communistische overheersing, ageerde hij voor meer vrijheid en openheid. Tegenwoordig afficheert hij zich als hoeder van christendom en familiewaarden; als vijand heeft hij de communisten ingeruild voor de liberalen. Die noemde hij in 2020 laconiek “communisten met een universitair diploma”. Recent schreef hij: “Migratie is geen mensenrecht en de seksuele opvoeding van een kind geen kinderrecht. Zo’n mensenrecht bestaat niet.” Zijn kiezers hield hij voor dat andere regeringsleiders “in falanx marcheren met een regenboogvlag”.

Orbán maakte onlangs bekend dat hij een referendum gaat uitschrijven over de ‘kinderbeschermingswet’. Twee van de vijf vragen gaan over de verspreiding van ‘schadelijke’ teksten en reclames. Het resultaat zal hij gebruiken om een vuist te maken tegen de Europese Unie, zoals hij dat vijf jaar geleden deed met een referendum over migratie. In Hongarije wordt het beschouwd als de opmaat voor de parlementsverkiezingen in april volgend jaar. Dan wil Orbán voor zijn vierde termijn gaan.