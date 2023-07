Oranje wordt zondag de dominante kleur langs het F1-circuit van Spa grand prix

Deze week strijkt het formule 1-circus neer op het mooiste circuit ter wereld. Dit laatste zeggen wij niet, of de organisatoren, maar de F1-rijders zelf. Zeven kilometer en vier meter lang, twintig bochten, 99 jaar oud, een erelijst om vous tegen te zeggen.

Op de startgrid, waar zondagnamiddag rond drie uur de zenuwen door de bolides zullen gieren, staat het nu nog vol vrachtwagens. Vorkheftrucks rijden aan en af. Organisator Spa grand prix huurt drie weken lang de infrastructuur, eigendom van het Waals Gewest. Elf dagen opbouw, drie dagen snelle races, zeven dagen afbraak.

Vanessa Maes, directeur van de Spa grand prix. Beeld geen

“Wij werken een heel jaar voor één weekend”, zegt Spa grand prix-directeur Vanessa Maes. “Eens de grote prijs gereden is, beginnen we al met de voorbereidingen van die van volgend jaar. Dit jaar zijn we bovendien niet meer de eerste wedstrijd ná de zomerbreak, eind augustus, maar de laatste ervóór, eind juli. Vorige edities kwamen de teams langer op voorhand toe, namen ze rustig hun tijd om zich te installeren. Nu niet, want afgelopen weekend is er nog een grote prijs geweest in Hongarije. Ze beginnen dus nu pas toe te komen. Er is sprake van positieve stress in ons eigen team. Adrenaline.”

Oranje boven

In het verleden dreigde de grote prijs een aantal keren van de kalender te tuimelen. Dat zou een ramp zijn voor de regio. “De impact is enorm”, zegt Maes. “Onze toeschouwers komen van over de hele wereld. Zij eten, drinken en slapen hier. Dat is goed nieuws voor hotels, campings, restaurants en cafés. Vaak gebeurt het dat meneer naar het circuit komt en mevrouw met de kinderen naar een pretpark in de omgeving gaat.”

De return van dit evenement bedroeg in 2022 54 miljoen euro, waarvan 41,8 miljoen terugstroomde naar de regio. Tickets voor dit weekend zijn al een poos niet meer verkrijgbaar. In drie dagen tijd zullen er 330.000 toeschouwers neerstrijken op en rond het circuit. Een soort full speed Tomorrowland.

De winnaar van de voorbije twee edities van de GP van België, Max Verstappen, is ook nu de grote favoriet. De Nederlander won negen van de elf grote prijzen dit jaar, waarvan nu al zeven op een rij. Een dominantie die misschien wel ongezond wordt voor de sport, maar niet voor Spa-Francorchamps. Reden? Vijftig procent van de bezoekers komt uit Nederland. Er is zelfs een aparte Verstappen-tribune, de tickets daarvoor konden besteld worden via de website van de wereldkampioen. Oranje wordt zondag de dominante kleur, polonaises zijn niet ondenkbaar.

Voor Vanessa Maes maakt het niet uit wie er wint. De directeur van Spa grand prix ziet het ruimer. “Voor mij ligt de prioriteit op de uitstraling die deze grote prijs heeft. Ik ben geen fan van één F1-rijder, ik ben fan van mijn regio en mijn land, ik wil onze landskleuren helpen uitdragen op internationaal niveau.”

That’s entertainment!

110.000 bezoekers per dag, die moeten geëntertaind worden. In de regiekamer coördineert Marc Van Sintruyen dat onderdeel van het gebeuren. “Wij sturen alle schermen op het circuit van hieruit aan”, zegt de Antwerpenaar, terwijl hij nog snel een broodje wegwerkt en wat richtlijnen meegeeft aan zijn equipe. “Van de mensen van Liberty Media, de eigenaars van de formule 1, ontvangen we een overzicht van wat er op het circuit zelf gebeurt die drie dagen. Daarrond zorgen wij voor entertainment: beelden op de videoschermen, live muziekoptredens in de fanzone, deejays die rond het circuit hun ding doen.”

De regiekamer in Spa-Francorchamps (rechts in beeld: Marc Van Sintruyen). Beeld geen

“Spa-Francorchamps is een voorloper op dit vlak”, stelt Van Sintruyen, die in 2017 voor het eerst betrokken raakte bij dit evenement. “Toen ze dit zagen bij Liberty Media, was hun reactie: ‘Wow!’ Ze vonden het fantastisch. Op heel wat andere circuits doen ze niets extra. De vraag die wij ons stellen, is: wat kunnen we de fan meer aanbieden dan dat hij thuis op zijn tv kan zien?”

“Je hoeft nu geen doorgewinterde fan van F1 meer te zijn om van zo’n grote prijs te kunnen genieten. Dit is een full experience event geworden, waardoor de sport veel toegankelijker wordt. Om zeven uur ’s morgens staan de mensen al aan de toegangspoorten te wachten om binnen te mogen: de hele dag krijgen ze prikkels mee en ’s avonds gaan ze naar huis in het besef dat ze een fijne dag beleefd hebben.”

Opbouw van de fanzone Beeld geen

Het grote podium in de fanzone. Beeld geen

Vrachtwagens en vorkheftrucks bezetten nu nog de startgrid. Beeld geen

