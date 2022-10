Opvangcentrum in Jabbeke stoot op verzet: ‘Het is hier een villawijk. Al dat lawaai past hier toch niet?’

Om te voorkomen dat asielzoekers in Brussel op straat moeten slapen, komt er een tijdelijk opvangcentrum in Jabbeke. Maar daar is de West-Vlaamse gemeente het zelf niet mee eens. ‘Ik vrees dat dit opvangcentrum meer extremisme zal aanwakkeren.’

“Het is hier een villawijk. Wij betalen veel belastingen. Al dat lawaai en die kinderen, dat past hier toch niet? Bovendien krioelt het daar van de ratten.” Alain Dujardin (70) en zijn vrouw Christiane Tossyn (66) zijn boos. Het koppel woont al dertig jaar in Jabbeke, in het eerste huis vlak aan de oude site van de Civiele Bescherming. In die dertig jaar tijd hebben ze het terrein achter hun ruime tuin van een legerbasis zien veranderen in een opslagplaats en zelfs de woonplaats van een viertal mensen.

Sinds het terrein onbewoonbaar verklaard werd en ook de oldtimers en het gereedschap uit de loodsen verdwenen, speculeren de twee volop over de nieuwe bestemming ervan. Een centrum voor cultuur, jeugd en ambacht, zoals de burgemeester voorstelt? Graag! Maar een opvangcentrum voor de asielzoekers die nu in Brussel op straat slapen? Dat zien de twee absoluut niet zitten. “Als dit op een ander moment was gebeurd, had ik zo misschien niet zo gereageerd”, zegt Dujardin. “Maar nu ben ik zelf in revalidatie van nierkanker, en krijg ik amper hulp van de overheid. En dan zet die bende onnozelaars uit Brussel hier plots een pak asielzoekers?”

Eenzijdig

Samen met enkele buurtbewoners denkt het koppel eraan actie te ondernemen. In de Facebook-groep van de buurt regende het bange reacties toen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) woensdagavond bekendmaakte dat de site over een paar weken 150 tot 400 asielzoekers zou opvangen. De bedoeling is vooral om de meest kwetsbaren, zoals gezinnen met kinderen, tijdelijk op te vangen. Daarvoor werden de site in Jabbeke en eentje in Glons, in de provincie Luik, gekozen. De gebouwen zelf zijn eigendom van de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid.

In Jabbeke, waar ook veel protest heerst tegen de bouw van de hoogspanningskabels van Ventilus, heerst het gevoel dat alles door een hogere macht beslist wordt. Burgemeester Casteleyn, nochtans ook christendemocraat, hekelt vooral de “eenzijdige beslissing” van de overheid. “Ik kreeg de kans niet om ‘neen’ te zeggen. Nochtans had Sammy Mahdi mij in februari nog beloofd dat hij de gemeente een duwtje in de rug zou geven voor de aankoop van de site”, zegt hij. “In ruil daarvoor voorzien we al een gesloten opvangplaats voor personen die het land uitgewezen worden.”

Christiane Tossyn (66) en haar man Alain Dujardin (70), die lijdt aan nierkanker. ‘Ik krijg amper hulp. En dan zet die bende onnozelaars uit Brussel hier plots een pak asielzoekers?’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Sinds het telefoontje van het kabinet van De Moor, volgde donderdagochtend één ander gesprek, waarin een andere kabinetsmedewerker hem op de vingers getikt zou hebben omdat hij de eigen partij in een slecht daglicht bracht. Maar dat deert hem niet: “Ik lig niet wakker van De Moor. Wel van mijn eigen inwoners." Casteleyn stond donderdag in contact met verschillende advocaten, op zoek naar de beste manier om de beslissing juridisch aan te vechten. “Desnoods ga ik naar de Raad van State.”

Inbraken

De inwoners menen dat ze al hun deel te verduren hebben gekregen door de opvangcrisis. De verhalen over inbraken in de buurt van de parking aan de E40, dat bekendstaat als transitlocatie voor personen die het land zijn uitgewezen, worden veelvuldig aangehaald als argument tegen de nieuwe opvangplek.

Ook al hebben de mensen die straks naar Jabbeke komen een heel ander statuut, een van de argumenten van Casteleyn tegen hun komst, is dat er daarvoor te weinig politie is. Ook Marnix Somers (56), een zelfstandige van wie de tuin ook aan de site kruist, is bang: “Toen ik het nieuws vernam, heb ik meteen prikkeldraad besteld om mijn tuin mee af te zetten. De soort met scherpe mesjes. En ik ga ook nieuwe bewakingscamera’s kopen.”

Somers is blij met het verzet van Casteleyn. Hoewel de burgemeester zelf zegt nog niet aan de volgende verkiezingen te denken, wordt zijn aanpak straks mogelijk bepalend. Op dit moment heeft Vlaams Belang één zetel in de gemeenteraad. De schrik voor de grote doorbraak zit erin. “Ik vrees dat dit opvangcentrum meer extremisme zal aanwakkeren”, vertelt schepen van Cultuur Claudia Coudeville (cd&v). Vlaams Belang kende bij de nationale verkiezingen in 2019 al een sterke opmars in heel West-Vlaanderen.

Marnix Somers (56): ‘Toen ik het nieuws vernam, heb ik meteen prikkeldraad besteld om mijn tuin mee af te zetten.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Tegelijk zijn er ook vragen bij de hevige reactie van de burgemeester te midden van een opvangcrisis. Niet alle buurtbewoners zijn meteen volledig tegen de beslissing, zolang er maar snel duidelijkheid komt. Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen betreurt de communicatie van de burgemeester: “Het klopt dat er opvang georganiseerd wordt op locaties die in normale omstandigheden niet in aanmerking komen. Maar dit is absoluut beter dan op straat slapen. Bovendien zitten we al een jaar in crisis, helemaal onverwacht kan deze vraag niet komen. De burgemeester versterkt de negatieve beeldvorming rond asielzoekers.”

Sieghild Lacoere, woordvoerder van De Moor, spreekt van een noodzakelijke beslissing: “Emotionele reacties volgen altijd als er ergens een nieuw opvangcentrum komt en overstijgen vaak de partijen. Maar er slapen mensen op straat, en dit is de oplossing die het Crisiscentrum in alle transparantie heeft voorgelegd. Er volgt nog een verdere dialoog met de burgemeesters over de precieze organisatie van de opvang.”