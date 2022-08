Opvang Oekraïners zit op het tandvlees: permanente verblijfplaatsen lopen stilaan vol

Zes maanden geleden viel het Russische leger Oekraïne binnen. Talloze Vlamingen boden al snel een bed aan, en steden en gemeenten zochten naar mogelijke opvangplaatsen. Maar nu het conflict blijft duren en de vluchtelingenstroom niet stil komt te liggen, wordt het steeds moeilijker om plek te vinden. De alarmen gaan op verschillende plaatsen in het opvangnetwerk tegelijk af.

De bedoeling is dat Oekraïense vluchtelingen zich laten registreren op de Heizel, en dan enkele nachten opgevangen worden in het crisiscentrum Ariane. Daarna stromen ze door naar opvang in andere steden en gemeenten, waar er voorzieningen zijn om mensen langdurig te laten verblijven.

Van de 1.500 plaatsen in het Ariane-centrum zijn er slechts 700 bezet. Maar bijna zes op de tien mensen daar zitten er al langer dan 25 dagen. “Dat is echt niet goed, wij zijn daar gewoon niet op voorzien. De kinderen hebben onderwijs nodig, mensen moeten activiteiten hebben om zich bezig te houden”, zegt Joachim Deman van Rode Kruis Vlaanderen, dat het centrum uitbaat. Tientallen mensen zitten er al meer dan twee maanden vast.

De verklaring is te zoeken in de permanente verblijfplaatsen: die lopen stilaan vol. “De doorstroming is al een hele tijd een probleem”, klinkt het ook bij Mieke Candaele van het agentschap Fedasil. Het aanbod is gewoon niet groot genoeg, valt ook elders te horen.

Deel van het probleem zit volgens bronnen ook bij een discussie tussen de gewesten. Over de verdeelsleutel voor de Oekraïners is nog steeds geen consensus. Vlaanderen zou 60 procent van hen opvang geven, Wallonië 30 procent, Brussel 10 procent. Maar de Vlaamse regering telt daar de vluchtelingen bij die in private opvang onderdak krijgen, zoals via het initiatief #PlekVrij. In Wallonië is dat aanbod veel kleiner dan in Vlaanderen, waardoor Wallonië de meeste Oekraïners zelf onderdak moet geven. “Wallonië heeft al eens geweigerd nog nieuwe mensen op te nemen, wat voor een bottleneck zorgde”, zegt de woordvoerder van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Volgens Deman is er in het nooddorp in Mechelen wel nog ruimte, maar is het mogelijk “een kwestie van weken” voor het vol zit. In Antwerpen, waar veruit de meeste vluchtelingen opgevangen worden, is de situatie echt nijpend, klinkt het bij bronnen in het opvangnetwerk. Tot nog toe kon iedereen een plek krijgen, maar daar zou heel binnenkort verandering in kunnen komen. Als er de komende dagen een groot gezin plaats nodig heeft, is de kans groot dat die er niet is.

“In het verleden is het al een paar keer kantje-boord geweest”, zegt de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Bart Bruelemans, coördinator van de opvang voor de stad Antwerpen, benadrukt dat er “momenteel nog voor iedereen een plaats is”. Er wordt momenteel gezocht naar manieren om de opvang op te schroeven.