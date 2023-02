Opvallende verschuivingen op automarkt: Volkswagen Golf na 14 jaar niet langer Europa’s populairste auto

De autosector lijkt maar niet te herstellen van de gevolgen van een veelvoud aan uitdagingen. Van de coronapandemie over productie- en leverproblemen tot de onmiskenbare invloed van een Europees beleid. Factoren die de prijs van nieuwe auto’s pijlsnel de hoogte in stuwen. In 2022 werd er nog eens een half miljoen (of 4,1 procent) minder geregistreerd dan in 2021. Ter vergelijking: in 2019 waren het er nog 15,84 miljoen.

Ons oude continent heeft al ruim een decennium een liefdesrelatie met de Volkswagen Golf. Die traditionele vijfdeurs was volgens de cijfers van analysebureau Jato Dynamics veertien jaar op rij Europa’s lieveling. Nu niet meer. Het model gaf 14 procent prijs en eindigt uiteindelijk slechts op de vijfde stek. De nieuwe koning is de Peugeot 208, die nipt prijskraker Dacia Sandero voorblijft. Ook nog in de top 5: de Volkswagen T-Roc die weliswaar een beetje volume (-3 procent) prijsgeeft en de ogenschijnlijk eeuwige -want echt een oudje- Fiat 500 die 3 procent winst boekte.

Opmerkelijke stijgers

In de modellenlijst ook nog twee opmerkelijke stijgers: de elektrische Tesla Model Y (+417 procent voor in het totaal 138.128 stuks) en de Toyota Yaris Cross (+402 procent voor 136.986 exemplaren). Ook op te merken: de elektrische auto zet zijn gestage opmars dan wel voort, maar in de top 10 staat nog steeds geen enkel zuiver elektrisch model.

Winnaars en verliezers zijn er ook bij de automerken. Volkswagen blijft met net geen 1,2 miljoen auto’s wel de grootste, maar ze gaven ook 6 procent prijs. Geen feestje in Wolfsburg, wellicht. Wel in Zaventem op de Europese hoofdzetel van Toyota. De Japanners leverden vorig jaar ruim 766.000 auto’s. Dat is plus 8 procent in een dalende markt.

Opmerkelijke verliezers zijn Renault (-14 procent) en zo ongeveer alle merken van de Stellentis-groep: Peugeot en Fiat gaan elk 15 procent achteruit, Citroën en Opel geven respectievelijk 16 en 12 procent prijs. Alleen Alfa Romeo wint. Het doet het een kwart beter dan vorig jaar, maar het speelt met veel lagere volumes.

Naast de soms wisselende resultaten van veeleer traditionele automerken staat de opmars van relatieve nieuwkomers met Chinees paspoort. Het Engels klinkende MG boekt 118 procent winst en lonkt nu met bijna 114.000 auto’s al naar een plaats in de top 20. Het is al bijna dubbel zo groot dan Honda. Polestar boekte 68 procent winst (ruim 32.000 auto’s) en Lynk & Co, dat zwaar inzet op een abonnementsformule, gaat 214 procent in de plus (ruim 26.000 auto’s).