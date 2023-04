Opvallende regionale verschillen in verspreiding kanker: dit zijn de cruciale lessen na nieuwe kankeratlas

Een nieuwe kankeratlas van Eos Magazine, op basis van gegevens van Stichting Kankerregister, laat opvallende regionale verschillen zien in de verspreiding van kankersoorten. Wat kunnen we daaruit leren?

Levensstijl is de grootste risicofactor

Van alle kankergevallen is 30 procent toe te schrijven aan de levensstijl, toonde Nederlands onderzoek al aan. Roken (goed voor een op de vijf kankergevallen) is daarbij de grootste risicofactor. Dat kan verklaren waarom op de incidentiekaarten van Stichting Kankerregister verschillende types kanker vaker lijken voor te komen in Wallonië, waar het percentage rokers het hoogst is. Dat steden als Charleroi en Luik zowel bij longkanker, blaaskanker, hoofd- en halskanker de uitschieters zijn, wordt gelinkt aan de grotere concentratie mensen uit een lagere sociale klasse. Uit onderzoek blijkt dat die groep frequenter rookt.

“Er is een directe link tussen rookgedrag en longkanker”, zegt Koen Van Herck, expert screeningprogramma’s bij Stichting Kankerregister. Mocht niemand nog roken, dan zou het aantal longkankers met 90 procent dalen. “Maar ook voor andere types kanker is roken een risicofactor.” Zo toont het aantal blaaskankerdiagnoses in een gebied een opvallende correlatie met het aantal diagnoses van chronisch obstructief longlijden, een ziekte die bijna uitsluitend aan roken te wijten is. Net zo goed verhoogt roken het risico op keelkanker bij mensen die besmet zijn met het humaan papillomavirus (HPV).

Ook alcoholgebruik is een bekende risicofactor voor bijvoorbeeld keelkanker, leverkanker of slokdarmkanker. Ook die soorten kanker lijken vaker voor te komen in steden als Charleroi, Luik en de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gebieden waar ook een hogere incidentie is van chronische leverziekten. Dat kan volgens onderzoekers wijzen op een hoger alcoholgebruik bij een deel van die populaties, al spelen net zo goed andere factoren (zoals de aanwezigheid van vervuilende industrie) vermoedelijk een rol.

Huidkanker (melanoom) lijkt dan weer vaker voor te komen in de kustgebieden. Dat bleek ook al bij de Nederlandse kankeratlas, een lappenkaart met de verspreiding van kankersoorten per postcode. “We weten dat huidkanker kan veroorzaakt worden door te veel blootstelling aan uv-straling. Een mogelijke hypothese is dus dat bewoners aan de kust vaker zonnebaden, maar dat moet voor alle duidelijkheid onderzocht worden”, zegt Van Herck.

Ook vervuilende industrie heeft een impact

Nergens is de link tussen industrie en kanker zo duidelijk als bij longvlieskanker, ook wel asbestkanker genoemd. Uit de Nederlandse kankeratlas bleek dat er opvallend meer gevallen zijn van longvlieskanker in de buurt van (voormalige) bouwplaatsen of zware industrie. “Ook in ons land zien we een duidelijke concentratie in de regio van voormalige asbestfabrieken”, zegt Bart Van Gool, datamanager bij Stichting Kankerregister.

Ook blaaskanker en longkanker worden gelinkt aan blootstelling aan chemicaliën en andere schadelijke stoffen door vervuilende industrie, met name bij de mannelijke populatie. Ook dat is een mogelijke verklaring waarom die soorten kanker vaker voorkomen in steden als Luik en Charleroi.

Wie zoekt, die vindt

Opvallend is dat er in West-Vlaanderen, en dan vooral in de kustgebieden, aanzienlijk meer diagnoses van prostaatkanker zijn. Hoewel het bekend is dat het risico op prostaatkanker toeneemt met de leeftijd en de kustgemeenten gemiddeld een oudere populatie hebben, kan dat niet te verklaring zijn. De incidentiekaarten zijn gecorrigeerd op leeftijd, dus lijkt het vooral om een betere diagnostiek te gaan. “Uit oudere analyses van het aantal terugbetaalde PSA-testen om prostaatkanker op te sporen, bleek dat die in West-Vlaanderen vaker uitgevoerd werden”, zegt Van Herck. “Omdat West-Vlaanderen dus een oudere populatie heeft, zijn dokters er misschien ook meer bewust van het probleem, en sporen ze sneller mensen aan om zich te laten testen.”

Zo zien we ook dat het aantal diagnoses van dikkedarmkanker in Vlaanderen in 2014 omhoogschiet. Omdat sinds 2013 50 procent van de doelgroep deelneemt aan een georganiseerde screening voor darmkanker, werden plots heel wat gevallen ontdekt - ook bij mensen die nog geen klachten hadden. “Belangrijk is ook dat we sindsdien veel meer gevallen van dikkedarmkanker opsporen in een vroeg stadium”, zegt Van Gool. In Wallonië, waar slechts gemiddeld 10 procent van de doelgroep deelneemt aan zo’n bevolkingsonderzoek, zie je dat effect veel minder.

Er is reden tot optimisme

Artsen zien dat de gemiddelde leeftijd waarop patiënten levercirrose ontwikkelen steeds hoger ligt, wat erop wijst dat jongeren minder alcohol drinken of er later aan beginnen. Ook met het aantal kankers dat aan rookgedrag gelinkt kan worden, gaat het stilaan de goede kant uit. Het aantal longkankers bij mannen daalt al jaren, alleen bij vrouwen - die pas in de jaren vijftig en zestig meer begonnen te roken - stijgt het nog. “Als zowel ons rook- als alcoholgedrag verbeteren, zullen we daarvan een duidelijk effect zien", zegt Van Herck. Een mogelijk obstakel is dan weer de toename van het aantal Belgen met overgewicht en obesitas, wat dan weer het risico kan verhogen op andere soorten kanker.

“Toch denk ik dat we optimistisch mogen zijn”, zegt Van Herck. “Het aantal diagnoses is één ding, maar belangrijker nog is dat de genezingskansen bij heel wat kankers al jaren stijgen.”