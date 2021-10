Opvallend veel spijbelaars voor het klimaat kanten zich tegen nieuwe vijand: ‘Het kapitaal’

‘Gedaan met die blah blah blah.’ De eis van Youth for Climate is duidelijk: trek met een ambitieus beleidsplan naar de COP26-klimaatconferentie in Glasgow. Bij de ruim duizend jongeren op de spijbel-klimaatmars in Gent viel echter vooral veel woede tegen ‘het kapitaal’ te horen.

“Ik ben hier omdat het leven steeds duurder en duurder wordt”, zegt Khaksar (17). Zijn vriend John, een klasgenoot, corrigeert hem snel: “Maar neen, we zijn hier voor het milieu, voor onze toekomst. We willen straks niet onder het water komen te zitten.” De twee jongens komen uit Oostende, en poseren trots met hun spandoek: ‘The sea is rising and so are we.’ John: “We vervuilen ook veel te veel, er ligt zo veel afval op de grond.” Net voor ons gesprek heeft hij een sigarettenpeuk op de grond gegooid.

Het is soms wel grappig. De fotograaf wijst naar de muziekboxen die de meute aan het bewegen moet krijgen: “Draaien die nu op een benzinegenerator?”

Op de bordjes die onder de Gentse stadshal worden bovengehaald, zien we vaak de vertrouwde parabel van de rijzende zee en geen planeet b - ‘The earth is getting hotter than my imaginary girlfriend’ is onze persoonlijke favoriet. Maar evengoed wordt er gealludeerd op seksisme of lage inkomens. “Het zijn die mensen die altijd de eerste slachtoffers zijn van de klimaatopwarming”, zegt een van de ACV-jongeren. “De twee gaan hand in hand.”

Kapitaal

Het moet wel gezegd: schreef deze krant een dikke maand geleden dat Youth for Climate de grootste moeite heeft om nog ‘op eigen benen’ te staan, dan is het tegenbewijs geleverd. In Gent telde de politie rond de middag zo’n 1.400 jongeren, en de optocht leek na vertrek alleen maar aan te zwellen. Op het hoogtepunt strekte de dansende massa zich uit van Vlasmarkt tot Reep. Ook in Bergen, Brussel, Antwerpen en Louvain-La-Neuve kwamen telkens een paar honderd jongeren samen. Niet de cijfers die ooit werden gehaald, maar toch. Er is weer ambiance in de keet.

Beeld Wouter Van Vooren

‘Gedaan met die blah blah blah’, klinkt het op het eindstation, het Sint-Pietersplein. “We staan hier ook met een duidelijke boodschap voor het beleid”, zegt Lola Segers, een van de drijvende krachten van Youth for Climate. “Er moet een federaal akkoord komen vooraleer onze beleidsmakers naar Glasgow trekken.” Daar begint vanaf 31 oktober de COP26, waar wereldleiders belangrijke knopen moeten doorhakken over het klimaatbeleid. “Zonder akkoord kan ons land daar geen enkele rol van betekenis spelen.”

Ze glimlacht als we naar de stoet wijzen. “Dit voelt heel goed, ja.” Ook Anuna De Wever blijft een opgemerkte aanwezigheid die de lenzen naar zich toetrekt, al fungeert ze officieel niet meer als spreekbuis. In de marge van die kopstukken worden de apolitieke ambities van Youth for Climate - als die er nog waren - aan stukken gescheurd. Vooral Comac en Redfox, de studenten- en jongerenbeweging van PVDA, slagen erin om een hele nieuwe contactenlijst bij elkaar te ronselen.

Nog meer dan bij de eerste klimaatmarsen valt dan ook op hoeveel slogans ageren tegen de ‘vervuiling van het kapitaal’. Niet bij iedereen valt dat in goede aarde. “Voor mij staat het klimaat echt op kop, de link met het kapitalisme vind ik niet zo uitgesproken”, zegt Hannes (13), die vanuit Herentals is afgekomen. “Ik vind vervoer bijvoorbeeld belangrijk. Daar zit je inderdaad met de vliegtuigindustrie die fel gesubsidieerd wordt, maar evengoed kan je treinen toegankelijker maken.”

Lieze Geloen (24) draait de vraag om: “Waarom zijn niet alle partijen hier aanwezig?” Volgens haar is het problematisch dat politieke ambities vaak “tot een minimum” beperkt blijven. “Ik ben geen fan van extremen. Ik eet zelf geen vlees, maar mensen hoeven die keuze wat mij betreft niet te maken. Maar als ik zie hoeveel vlees er elke dag wordt weggesmeten in de supermarkt waar ik werk, word ik wel boos.”

Beeld Wouter Van Vooren

Onwettige afwezigheid

Volgens Ruben (12) zijn de ruim duizend jongeren die op straat komen maar het topje van de ijsberg. “Veel van mijn klasgenoten wilden wel komen, maar mochten niet van hun ouders.” Of de kosten wegen niet op tegen de baten: “Ik had vandaag een grote overhoring, de leerkracht dreigde om een E te geven aan mensen die zouden spijbelen”, zegt Mimme (13) uit Wilrijk. “Dat is ergens ook wel deel van ons statement. Dit is belangrijker.”

Ook Anuna De Wever liet zich bij VTM Nieuws ontvallen dat het geen zin heeft om in de scholen te zitten “voor een toekomst die er niet is”. Een boodschap die op sociale media op kritiek werd onthaald. Hoewel er geen wekelijkse betogingen zouden zijn - deze mars kaderde in een ‘global strike’ - zal er wel nog vaker worden opgeroepen bij jongeren om de schoolbanken voor een namiddag te laten voor wat ze zijn. Het standpunt van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is gekend.

Voor een van de Gentse aanwezigen, Groen-schepen voor Onderwijs Elke Decruynaere, lijkt die kwestie dan weer een moeilijk spagaat. “Spijbelen blijft een onwettige afwezigheid opleveren, dat kan en wil ik ook niet overrulen. Maar ik hoop wel op een eerlijke kans voor deze jongeren om de gemiste leerstof in te halen. Ze hangen niet in hun zetel, maar tonen actief burgerschap. Laat dat nu net een sleutelcompetentie zijn in de nieuwe eindtermen.”