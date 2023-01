Opvallend veel doden in de entourage van Poetin. Wat is daar aan de hand?

Een aantal prominente Russen zijn in 2022 overleden onder verdachte omstandigheden. De gemene deler? De mannen bekritiseerden het oorlogsbeleid van Poetin. Geweld is voor Poetin ‘de manier om mensen in het gareel te houden’, zegt Rusland-kenner Hans van Koningsbrugge.

Het had een mooi einde van het jaar voor hem moeten zijn: de Russische multimiljonair Pavel Antov was op vakantie in de Indiase stad Odisha om zijn 65e verjaardag te vieren. Maar hij overleed op 25 december. Naar verluidt omdat hij rouwde om zijn vriend Vladimir Boedanov, die drie dagen eerder overleed in hetzelfde hotel. Volgens de politie kreeg deze Boedanov een beroerte.

De Russische filantroop Pavel Antov had eerder in 2022 via WhatsApp kritiek geuit op een Russische raketaanval op een woonwijk in Kiev. In dit bericht stelde hij dat het moeilijk was om dit alles “iets anders dan terreur te noemen”. Niet veel later verwijderde Antov zijn kritische noot en zei dat iemand anders het gestuurd had. Op sociale media stelde hij vervolgens dat hij achter de oorlog stond en een aanhanger is van president Poetin.

Nu is hij dood. De Indiase politie onderzoekt nog of het om zelfmoord of om een ongeval ging. Maar de kans op een gedegen onderzoek is klein. De Russische consul in Calcutta zegt in een reactie tegen het Russische staatspersbureau Tass dat de politie geen “crimineel element zag in deze tragische gebeurtenissen”. Antov en Boedanov zijn inmiddels gecremeerd.

In de week daarvoor stierf oligarch Dimitry Zelenov. Hij was in Frankrijk bij vrienden thuis ‘van de trap gevallen’. Een andere vriend van Pavel Antov, Aleksandr Boezakov, overleed in december in Sint-Petersburg. Bij hem is geen doodsoorzaak vastgesteld. Hij was directeur-generaal van een grote Russische scheepswerf.

Kritisch op beleid Poetin

De vier doden in december staan niet op zichzelf. Sinds de oorlog begon zijn nog veertien andere prominente Russen onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Het gaat met name om Russische miljardairs die werkzaam zijn in de olie- en gasindustrie.

De gemene deler is dat deze mensen min of meer kritisch zijn geweest over de inval van Rusland in Oekraïne, zegt Rusland-deskundige Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek (Rijksuniversiteit Groningen).

Zo kwam Ravil Maganov, CEO van de oliemaatschappij Lukoil, in september om na een val uit een ziekenhuis in Moskou. Hij uitte openlijk kritiek op de inval in Oekraïne. Een statement van Lukoil schrijft dat Maganov overleed als gevolg van een ernstige ziekte.

De Russische filantroop Pavel Antov had eerder in 2022 via WhatsApp kritiek geuit op een Russische raketaanval op een woonwijk in Kiev. Beeld RV

En dan was er Aleksandr Tjoelakov, die een dag na de inval in Oekraïne overleed in Sint-Petersburg op 25 februari. Tyulakov was voormalig directeur van Gazprom. Hij werd dood gevonden in de garage van zijn appartement. Zijn dood leek op zelfmoord. Net als de dood van Leonid Shulman eind januari, ook werkzaam bij Gazprom Invest. Hij werd dood aangetroffen in zijn badkamer.

De doden worden niet opgeëist door Rusland, maar voor elk goede verstaander is het duidelijk wie achter de verdachte overlijdensgevallen zit, zegt Van Koningsbrugge. We moeten deze gebeurtenissen dan ook vanuit de Russische oorlogsgedachte bezien. “Als je naar Russische media kijkt of naar het Kremlin: ze achten zich in oorlog. Iedereen die daar kritisch over is, zeker de elite, past niet meer in de kraam.”

Vanuit de redenering dat Rusland de oorlog moet winnen, worden tegenstanders van dit beleid gezuiverd. Het is een waarschuwing: dit gebeurt er als je niet de lijn van het Kremlin volgt. Geweld is voor Poetin “de manier om mensen in het gareel te houden”, volgens de Rusland-deskundige.

Niets nieuws

Het is – en dit klinkt wat cru aangezien dit mensen zijn die extreem rijk werden over de rug van anderen – geen gemakkelijke tijd om een Russische oligarch te zijn. Ben je voor Poetin, raak je je bezittingen in het buitenland kwijt en krijg je te maken met sancties. Ben je tegen het oorlogsbeleid van de president, wacht het gevaar van de Russische staat. Dan staat je leven op het spel.

Het draait allemaal om loyaliteit. En ben je niet loyaal, dan kun je nog zo rijk zijn, maar dan kun je alles kwijt raken in een dag. Van Koningsbrugge: “Als je uit de gratie van het regime valt, betekent eigendom niks.” Poetin wil dat de oorlog een collectieve verantwoordelijkheid is, waarbij iedereen zich committeert. Zo houdt de Russische president de boel bij elkaar.

En dat is niets nieuws. Ook voor de oorlog was Poetin al bezig met het zuiveren van de Russische elite. Door geweld, maar ook door ontslagen. Daarbij reikt de arm van Poetin ver.

Vooral in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds 2006 veel Russische dissidenten onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Denk aan de dood van voormalig dubbelspion Sergei Skripal in London. Hij en zijn dochter werden in 2018 op straat vergiftigd. In 2007 werd oligarch Joeri Goloebev dood in zijn appartement in Londen aangetroffen. Ook hij was een uitgesproken tegenstander van Poetin.

Het is vrij zwart-wit in Rusland: wie niet voor is, is tegen. De dood van Pavel Antov toont aan: ook al ben je uit Rusland weg, dan nog weet het Russische regime je te vinden en word je een kopje kleiner gemaakt. Tegenstanders van Poetin passen maar beter op. Zelfs een simpel WhatsApp-bericht kan fataal zijn.