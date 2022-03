Opvallend straatbeeld in Antwerpen: ministers Zuhal Demir (N-VA) en Tinne Van der Straeten (Groen) geven passionele kus

“Mijn God, help ons, samen deze klimaatcrisis overwinnen”, prijkt sinds kort op de gevel van een woning op de Antwerpse Leopoldplaats. Het is het bovenschrift van een nieuw werk waarop twee Belgische energieministers te zien zijn en dat gebaseerd is op ‘De socialistische broederskus’, een van de bekendste graffitikunstwerken op de Berlijnse Muur.

Van Der Straeten en Demir liggen al langer in de clinch over de bouw van nieuwe gascentrales en over het gebruik van kernenergie. Met het kunstwerk wil energieleverancier Bolt het duo aanmoedigen om ‘de muren tussen beide regeringen af te breken en om zo snel mogelijk samen een solidair en duurzaam klimaatbeleid uitbouwen’. Het bedrijf verwijst daarbij naar een studie die aantoont dat 70 procent van de Belgen zich zorgen maakt over de bevoorradingszekerheid. Daarnaast zou 67 procent van de bevolking niet zeker zijn of de overheden wel genoeg maatregelen nemen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Demir reageerde ondertussen via Twitter op de campagne. “Communistische broederkussen zijn zelden goed nieuws voor de bevolking. Ik hoop dat onze samenwerking op basis van feiten en gezond verstand verloopt en niet op [basis van] ideologische liefde. Verder wel een mooie “love is love” campagne.” Van Der Straeten laat weten dat ze eveneens naar een ambitieus klimaatbeleid streeft, maar dat ze de samenwerking met Demir liever professioneel houdt.