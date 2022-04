Opvallend signaal in de vastgoedmarkt: ‘Heel uitzonderlijke prijsdaling bij appartementen’

Terwijl de gemiddelde prijs van een huis in Vlaanderen in het eerste trimester van 2022 nog fors toenam, lijkt die van een appartement te stabiliseren, blijkt uit de notarisbarometer. ‘Dit is heel erg uitzonderlijk’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be.

Hoeveel kosten een gemiddeld huis en appartement nu in Vlaanderen?

“In Vlaanderen betaalden kopers in de eerste drie maanden van 2022 gemiddeld 343.308 euro voor een huis. Dat is 6,8 procent meer in vergelijking met het gemiddelde van 2021. Maar rekening houdend met de hoge inflatie van 6,5 procent bedraagt de reële prijsstijging amper nog 0,3 procent.

“Uitschieter was de provincie Limburg, met een prijsstijging van 10,4 procent zonder rekening te houden met de inflatie. Limburg bleef hiermee wel nog steeds de goedkoopste provincie van Vlaanderen met een gemiddelde prijs van 298.600 euro. Vlaams-Brabant bleef de duurste Vlaamse provincie met een gemiddelde prijs van 397.354 euro.

“De prijs van een appartement bleef zelfs zonder rekening te houden met de inflatie zo goed als stabiel, met een stijging van 0,8 procent. Een gemiddeld appartement in Vlaanderen kost nu 260.125 euro, tegenover 258.000 euro vorig jaar. Als we rekening houden met de inflatie gaat het zelfs om een daling van -5,7 procent. In een vastgoedmarkt waar we normaal gezien jaar na jaar stijgingen zien, is dit heel erg uitzonderlijk.

“Ook voor inflatie was er in West-Vlaanderen een lichte prijsdaling van -0,9 procent naar een gemiddelde prijs van 285.665 euro. In Vlaams-Brabant was de stijging het grootst: +4,2 procent naar een gemiddelde prijs van 270.742 euro.”

Zien we hier een afkoeling van een oververhitte vastgoedmarkt?

“Dit lijkt een duidelijk eerste signaal, zeker als we ook kijken naar het aantal transacties de afgelopen maanden. Januari was de drukste maand met bijna 12 procent meer vastgoedverkopen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat komt wellicht ook door een inhaalbeweging na de verlaging van de registratierechten van 6 naar 3 procent op 1 januari. Heel wat kopers hebben op het einde van 2021 nog gewacht om hun akte in januari 2022 te kunnen verlijden.

“Vanaf februari zien we een ommekeer: het aantal transacties bleef toen stabiel in vergelijking met februari 2021, en in maart was er al een daling van 3,5 procent. Het consumentenvertrouwen kende in maart dan ook een enorme klap: de oorlog in Oekraïne en de stijgende energie- en andere prijzen hebben duidelijk een economische schok veroorzaakt. De stijging van de levensduurte doet het beschikbare budget van kopers ook krimpen. Dat alles maakt dat heel wat potentiële kopers beslist hebben de kat uit de boom te kijken.”

Zal deze trend zich doorzetten?

“Daar heeft op dit moment niemand een antwoord op. Mogelijk gaat het om een tijdelijke pauze in de markt en stijgen de transacties - en de prijzen - opnieuw snel, maar mogelijk zijn we ook vertrokken voor een langere periode van afkoeling. Potentiële kopers kunnen nu gaan speculeren dat de prijzen de komende maanden ook echt gaan dalen en dus nog wat langer wachten. Anderzijds beginnen de rentevoeten weer te stijgen, en wordt wachten langs die kant dus weer minder interessant.”

Vanwaar nog de verschillende evolutie tussen huizen en appartementen?

“Met meer dan 72 procent blijft het marktaandeel van de huizen gigantisch. We blijven dus globaal genomen meer op zoek naar een huis dan naar een appartement. Die hogere vraag in vergelijking met appartementen doet de prijs nog toenemen.”

De prijs van een bestaand appartement steeg in 2021 feller dan de prijs van een nieuwbouwappartement. Hoe komt dat?

“De prijs van een nieuwbouwappartement in Vlaanderen klokte af op 307.998 euro, of 1,4 procent meer dan in vergelijking met 2020. Voor een bestaand appartement bedroeg de gemiddelde prijs 244.865 euro, of 5,5 procent. Er leek dus meer vraag te zijn naar bestaande appartementen, die globaal gezien goedkoper zijn, onder andere door investeerders die op zoek waren naar een hoger rendement.”