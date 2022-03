Opvallend meer zwangere vrouwen laten zich vaccineren tegen griep en kinkhoest

Om de vier á vijf jaar doet Vlaanderen een grootschalige vaccinatiegraadstudie. Uit de nieuwe studie, die door onderzoekers van de KU Leuven en UAntwerpen uitgevoerd werd in het voorjaar van 2021, blijkt de coronacrisis weinig veranderd te hebben aan het traditioneel grote vertrouwen van de Vlaming in vaccins.

Voor de vierde keer op rij ligt de vaccinatiegraad bij peuters voor mazelen, bof en rubella boven de 95 procent, de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de WHO is een vaccinatiegraad van 95 procent namelijk nodig om een ziekte te stoppen. Ook voor de andere infectieziektes ligt de vaccinatiegraad bij peuters vlot boven de 90 procent.

Hetzelfde verhaal bij de adolescenten, waar de vaccinatiegraad min of meer gelijkloopt met eerdere studies. Bij die leeftijdsgroep is de vaccinatiegraad voor mazelen, bof en rubella in tien jaar tijd zelfs met 15 procent gestegen.

Ook bij volwassenen is het vertrouwen in vaccins groot. Bij de zorgmedewerkers is de vaccinatiegraad tegen de griep gestegen tegenover vorige studies. Wellicht heeft de coronapandemie de aandacht voor het belang van vaccinaties in de zorg vergroot.

De opvallendste stijging zien we bij de vaccinaties van zwangere vrouwen tegen griep en kinkhoest. “Die vaccinatiegraden zijn uitzonderlijk hoog voor deze doelgroep. Vlaanderen scoort hiermee wereldwijd bij de hoogst geregistreerde vaccinatiegraden”, zegt onderzoekster Kirsten Maertens. Waar bijvoorbeeld de vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap in 2016 69 procent bedroeg, is die in de nieuwe studie gestegen tot 85 procent.

Wellicht speelt mee dat dat vaccin pas sinds juli 2014 gratis is voor alle zwangere vrouwen. Het is belangrijk dat aanstaande moeders zich vaccineren tegen kinkhoest. Want de antistoffen die de moeder aanmaakt, gaan tijdens de zwangerschap over op het kind. Zo is de baby beschermd tot het zelf een prikje krijgt.

Het aantal mensen dat bewust een vaccin weigert voor zichzelf of voor de kinderen, blijft erg beperkt in Vlaanderen. Maar 4 procent van de ouders van onvolledig gevaccineerde jonge kinderen gaf aan de vaccinatie bewust te weigeren.

Net als in de eerdere studies blijken kinderen met schoolachterstand, kinderen van grote gezinnen met lagere inkomens en ouders van buitenlandse herkomst minder vaak gevaccineerd. Ook lijkt er een verband te zijn met de omgeving waarin het kind opgroeit. Bij kinderen die uit een grootstedelijke omgeving komen, met name in Vlaams-Brabant, ligt de vaccinatiegraad lager. Volgens onderzoekers blijft gerichte sensibilisering dus belangrijk om de vaccinatiegraad hoog te houden.