‘Opvallend hoe De Sutter inhoudelijk een niveau hoger speelt dan sommige anderen in de Wetstraat’

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) stond vandaag in de Kamer voor haar dag des oordeels. Ze moest er verantwoording afleggen voor de wantoestanden die naar boven zijn gekomen bij Bpost. Hoe bracht ze het ervan af? Politiek journalist Ann De Boeck analyseert.

Goeiemiddag Ann, waarom zit minister De Sutter op de pijnbank?

“Als voogdijminister is ze politiek verantwoordelijk voor het pakjesbedrijf Bpost, dat nu al weken onder vuur ligt omdat het nogal losjes omsprong met overheidssubsidies en contracten. Dat ze zelf twee medewerkers van Bpost op haar kabinet tewerkstelde terwijl ze nog door Bpost werden doorbetaald, maakt dat ze ook rechtstreeks onder vuur ligt in deze zaak.

“De Sutter had het geluk dat het federaal parlement vorige week niet samenkwam, vanwege de vakantie in Franstalig België. Daardoor kreeg ze nog wat respijt om haar verdediging op te bouwen. Maar vandaag moest ze een spervuur aan vragen beantwoorden, zowel vanuit de meerderheid als de oppositie. Ze wilden weten hoe het mogelijk is dat Bpost de staat jarenlang te veel liet betalen voor zijn diensten, zoals het afhandelen van verkeersboetes en het afleveren van nummerplaten. Dat gesjoemel heeft de belastingbetaler meer dan 50 miljoen euro per jaar gekost. En dan zijn er natuurlijk nog de illegale prijsafspraken rond het afsluiten van een contract over de krantenbedeling.

“Vanochtend kwam zakenkrant De Tijd nog met het zoveelste schandaal naar buiten. Zo blijkt Bpost jarenlang opdrachten te hebben toegekend aan consultants van McKinsey zonder daarvoor de wettelijk vereiste aanbesteding uit te schrijven. Daar vloeiden miljoenen euro’s naartoe.”

Hoe bracht De Sutter het ervan af?

“Het valt toch op hoe De Sutter inhoudelijk een niveau hoger speelt dan sommige anderen in de Wetstraat. Zoals verwacht had ze haar verdediging tot in de puntjes voorbereid. Kalm en zelfzeker schetste ze de tijdlijn van wat er de voorbije maanden allemaal naar buiten kwam, van de interne audit van Bpost die tot het ontslag van oud-CEO Dirk Tirez en twee topmanagers leidde tot nu. Stap voor stap weerlegde ze de verwijten dat haar kabinet de wantoestanden bij Bpost gefaciliteerd zou hebben, al moest ze wel erkennen dat ze kwalijke politieke gewoonten uit het verleden had verdergezet, waardoor op z’n minst de schijn van belangenvermenging is ontstaan. ‘Een beginnersfout of een inschattingsfout: noem het zo u wil. Het was fout en we moeten dit rechtzetten’, zei ze.

“De Sutter knokte ook stevig terug. Op een uitgekiende manier zette ze voormalig CEO Dirk Tirez op zijn plek, omdat die de voorbije dagen berichten zou hebben gelekt naar de pers die een verkeerd beeld zouden hebben geschetst. Daarbij vermeldde ze zijn naam niet expliciet, maar ze had het wel over ‘een betrokkene in een fraudedossier’ die er alle belang bij had om zijn versie van de feiten te spinnen.

“Nog opvallender was hoe ze Bpost-voorzitster Audrey Hanard volop in de wind zette. De voorbije dagen werd duidelijk hoezeer Hanard, die werd voorgedragen door de PS, nauwe contacten onderhield met het PS-hoofdkwartier aan de Keizerslaan. De PS liet achter de schermen duidelijk haar invloed gelden bij de totstandkoming van het controversiële contract over de krantenbedeling. Vanochtend al verklaarde De Sutter dat ze ‘zich vragen stelde bij deze nauwe relatie’. Tijdens de zitting zei ze ook dat Bpost haar vragen tot transparantie herhaaldelijk negeerde. Zo weigert Bpost nog steeds om de interne audit naar de wanpraktijken van Tirez en enkele medemanagers vrij te geven, hoewel De Sutter daarop aandringt.

“Verschillende keren kaatste De Sutter kritische vragen af naar Hanard, die volgende week in het parlement vragen moet beantwoorden. Op moeilijke vragen klonk het: ‘Vraag het haar zelf volgende week.’ Tegelijk deed ze dat genuanceerd genoeg om de bruggen met coalitiepartner PS niet helemaal op te blazen. Een delicaat evenwicht.”

Is voor de andere partijen hiermee de kous af?

“Een minister begint pas echt te wankelen als er binnen de meerderheid en de eigen partij stemmen opgaan voor ontslag. Dat is bij De Sutter voor alle duidelijkheid niet het geval. Ze heeft dan ook het ‘geluk’ dat de wantoestanden bij Bpost al jaren historisch zijn gegroeid, ook toen andere regeringspartijen hier nog bevoegd voor waren. Zij willen nu hun stinkende potjes gedekt houden. Zo staat er voor coalitiepartner PS, zoals ik zei, veel op het spel. Ook premier Alexander De Croo (Open Vld) was in de vorige legislatuur zelf voogdijminister voor Bpost. Net zoals De Sutter stelde hij toen een medewerker van Bpost te werk terwijl die ook nog betaald werd door Bpost. Kortom, zij kunnen nu moeilijk alle problemen in de schoenen van De Sutter schuiven.

“Kamerlid Joris Vandenbroucke van regeringspartij Vooruit benadrukte bijvoorbeeld dat dit de verantwoordelijkheid was van verschillende opeenvolgende regeringen. Ook Marianne Verhaert van Open Vld wees erop dat verschillende ministers bevoegd waren voor de ingewikkelde constructie tussen de staat en het postbedrijf. Jean-Marc Delizée van PS lanceerde zelfs een oproep om “elkaar geen stenen toe te werpen” en samen de noodzakelijke maatregelen te treffen om gelijkaardige uitwassen in de toekomst te vermijden. Het helpt natuurlijk dat De Sutter haar twee Bpost-medewekers inmiddels heeft teruggestuurd naar Bpost, waardoor die rechtstreekse link met haar kabinet toch wat minder zichtbaar wordt.”

“Wat ook opviel was dat N-VA-Kamerlid Michael Freilich, die de zaak als eerste bovenspitte, niet om het ontslag van De Sutter vroeg. Wel pleitte hij voor een forensisch onderzoek naar alle contacten die er de voorbije jaren zijn geweest tussen het kabinet en Bpost. Dat moet volgens Freilich uitmaken of De Sutter gewoon naïef was of wel degelijk een oogje dichtkneep voor alle wantoestanden.”

Is het gevaar voor De Sutter nu geweken?

“Vanuit politieke hoek nu even wel, want De Sutter heeft duidelijk laten merken dat ze zich niet opzij laat zetten. Ze heeft intussen een actieplan op tafel van het kernkabinet gelegd om een aantal uitwassen aan te pakken. Maar zowel de Belgische mededingingsautoriteit (BMA) als Justitie hebben op dit moment nog onderzoeken lopen, waar ook een aantal voormalige toplui van Bpost aan meewerken. Iedereen verwacht dat daar nog wel het één en ander uit zal komen. Het lot van De Sutter hangt samen met de uitkomst van die onderzoeken.”