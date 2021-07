Opsteker voor cultuursector: risico op besmetting tijdens testevenementen kleiner dan 1 procent

Het bijkomende risico op een besmetting met het coronavirus tijdens een cultureel evenement is kleiner dan één procent. Dat blijkt uit de resultaten van een zestal testevenementen in Brussel en Wallonië van afgelopen lente.

De Franse Gemeenschap organiseerde in het voorjaar zes testevenementen. Het ging om drie concerten (zittend, rechtstaand met en zonder afstandsregels), een circusopvoering in de buitenlucht, een comedyshow met zitplaatsen binnen (zonder afstandsregels) en een avant-première in de bioscoop, eveneens zonder afstandsregels. In totaal waren er 4.460 mensen bij aanwezig. De aanwezigen werden telkens vergeleken met een controlegroep. Alleen bij het eerste concert werden aanwezigen vooraf getest.

De resultaten blijken bemoedigend voor de cultuursector. “De aanwezigen hadden minder dan 1 procent meer kans om besmet te raken met Covid-19 dan wie niet deelnam aan de evenementen”, zegt Thibault Helleputte, de CEO van DNAlytics, die de testen in goede banen leidde. Over de zes evenementen waren er slechts twee positieve gevallen op de dag van het evenement zelf. Bij de tweede test, zeven dagen na het evenement, testte niemand positief.

“Dit bewijst dat culturele evenementen nooit een motor van de verspreiding geweest zijn”, zegt Bénédicte Linard (Ecolo), de minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap. Volgens Linard tonen de resultaten eveneens aan dat de maatregelen voor de cultuursector op het moment van de testevenementen in mei en juni te streng waren. Voor Linard is de conclusie duidelijk. “Zelfs als de epidemie weer in kracht toeneemt, moeten culturele evenementen georganiseerd kunnen worden. Ook festivals kunnen dankzij de coronapas veilig verlopen.”