Opschudding in Japan: er was eens... een prinses die haar eigen land ontvluchtte

Het begon zo mooi allemaal, in september 2017, met de verloving van de twee geliefden die elkaar aan het begin van hun studie leerden kennen. De glimlach op de gezichten van het jonge stel, destijds 25 en 26 jaar, vertederde het Japanse publiek. Dat Komuro van eenvoudige afkomst was, leek voor de meeste mensen ook geen probleem. Het land kon zich opmaken voor de bruiloft een jaar later.

Schandaal

Maar toen kwam het schandaal – dat wil zeggen, er was iets met geld. Komuro’s moeder bleek ruim dertigduizend euro geleend te hebben van een ex-vriend, die het terug wilde hebben. Volgens de moeder was het geld bedoeld voor de opleiding van haar zoon aan een Amerikaanse universiteit. Komuro zei dat het een gift was, maar later beloofde hij het geld terug te betalen.

Dit voor de buitenstaander weinig sensationele verhaal deed de stemming omslaan in Japan. Komuro werd in de roddelpers neergezet als een ‘golddigger’, die uit was op de keizerlijke schatkist. Het huwelijk werd uitgesteld en prins Akishino, de vader van Mako, verklaarde dat de financiële kwestie opgelost moest worden voordat de twee konden trouwen.

Akishino is de jongere broer van de huidige keizer Naruhito en inmiddels zelf kroonprins. De volgende in lijn is Mako’s 15-jarige broer Hisahito – vrouwen kunnen in Japan niet op de troon komen. Er gaan wel stemmen op om dit te veranderen, of op zijn minst opvolging in de vrouwelijke lijn toe te staan – zodat een zoon van een prinses keizer kan worden. Maar verandering is niet eenvoudig in een familie die zich beroept op een traditie van ruim 2600 jaar.

Gemoederen niet bedaard

Als de keizerlijke familie had gehoopt dat de gemoederen wel zouden bedaren met Komuro’s vertrek naar de VS, dan kwam zij bedrogen uit. Niet dat het gedrag van Mako’s aanstaande aanleiding gaf voor het schrijven van sensationele verhalen. Hij rondde eerder dit jaar zijn rechtenstudie af en ging voor een gerenommeerd advocatenkantoor in New York werken.

Maar de schijnwerpers stonden direct weer op Komuro gericht toen hij, dertig jaar inmiddels, eind september terugkeerde naar Japan om zich voor te bereiden op de bruiloft. En kijk, de bruidegom stelde de toegestroomde pers niet teleur: hij bleek een staartje te hebben.

Kei Komuro landde op 27 september in Tokio. Beeld AFP

Deze haardracht, direct breed uitgemeten door de bladen en roddelsites, verdeelde het land. Sommige Japanners deelden op sociale media plaatjes van roemruchte samurai, met staartjes en knotjes. Het kon dus wel volgens de traditie, maar het grote publiek vond zoiets toch niet passend in deze tijd.

Inmiddels is het staartje er weer af, wat ook nieuws is natuurlijk. Vervolgens kwam op 1 oktober de mededeling dat de bruiloft wel doorging, maar zonder rol voor keizer Naruhito en zonder rituelen. Dus ook geen ceremonie bij de Kashikodokoro-schrijn, gewijd aan Amaterasu, zonnegodin en mythische voorouder van de keizers.

Tegenvaller voor de media

Een grote toestroom van ‘royals’ uit de rest van de wereld was er vandaag ook niet. Een tegenvaller voor de media, maar er zijn genoeg andere zaken om te verslaan. Zo ging Komuro donderdag op bezoek bij zijn toekomstige schoonouders. Daar stonden ongeveer zestig journalisten te wachten en hingen helikopters in de lucht. Nu het huwelijk is gesloten, geeft het pasgetrouwde stel voor het eerst in vier jaar weer een persconferentie.

De stress rond de bruiloft, het uitstel en alle publiciteit eromheen hebben Mako inmiddels PTSS bezorgd. Bij de aankondiging van de bruiloft gaf psychiater Tsuyoshi Akiyama van het medisch centrum NTT in Tokio een toelichting, waarbij hij wees op de vele negatieve reacties op sociale media. De prinses was slachtoffer van ‘wat zij ervoer als laster tegen haar en haar familie’, zei Akiyama, ‘en ze kon daar niet aan ontsnappen’. Mako voelde zich waardeloos omdat haar wens, ‘een vredig en gelukkig leven’, onbereikbaar leek.

De omgangsvormen binnen het keizerlijk huis hebben haar waarschijnlijk ook geen goed gedaan. Toen haar vader prins Akishino in 2018 de vraag kreeg hoe Mako al het gedoe onderging, antwoordde hij: “Ik heb de laatste tijd niet veel met mijn dochter gesproken, dus ik weet niet hoe ze zich voelt”.

Na de bruiloft vertrekt het paar naar New York, waar Komuro zijn werk bij het advocatenkantoor weer oppakt. Prinses Mako, die zaterdag 30 werd, hoopt een functie te vinden in de kunstwereld. Na een opleiding in de museologie werkte ze de afgelopen jaren in een universiteitsmuseum in Tokio.