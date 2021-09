Opschaling ziekenhuiscapaciteit coronapatiënten uitgesteld: ‘Voorlopig niet aan de orde’

Door het stijgend aantal coronapatiënten in het ziekenhuis waren twaalf ziekenhuizen in België - de meerderheid in Brussel - vorige week genoodzaakt om opnieuw reguliere niet-dringende zorg uit te stellen. Het overlegorgaan Hospital & Transport Surge Capacity Comité (HTSC) vroeg in het licht van de stijgende cijfers bovendien aan álle ziekenhuizen om tegen 15 september op te schalen naar de fase 1A van het spreidingsplan. Op die manier zou een kwart van de bedden op intensieve zorg, 500, opnieuw voorbehouden worden voor Covid-patiënten.

De vraag werd gesteld uit voorzorg, om te vermijden dat ziekenhuizen later in allerijl hun capaciteit zouden moeten opschalen, wanneer het eigenlijk al te laat is.

Maar het voorstel is nu uitgesteld na overleg met de ziekenhuiskoepels, aldus federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), aangezien de coronacurves voorlopig niet meer verder doorstijgen. Uit de jongste Sciensano-cijfers vanmorgen bleek dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames door Covid-19 met 15 procent is gedaald tegenover een week geleden. De totale ziekenhuisbezetting stabiliseerde op 702, het aantal IC-patiënten bleef ongeveer gelijk op 223.

De ziekenhuisopnames stabiliseren of dalen bovendien zowat overal, ook in Brussel. Daar worden nu elke dag gemiddeld 18 nieuwe patiënten opgenomen, eind vorige week waren dat er nog gemiddeld 21 per dag. In totaal liggen in Brussel nu 215 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, na een voorlopige piek van 234 eind vorige week.

De beslissing opnieuw ziekenhuisbedden voor te behouden lokte meteen heel wat protest uit. Veel ziekenhuizen en artsen vond het niet kunnen dat er opnieuw veel bedden moesten worden gereserveerd voor coronapatiënten en de zorg voor andere patiënten daardoor noodzakelijkerwijze opnieuw uitgesteld moest worden.

Het staat ziekenhuizen wel nog altijd vrij om uit eigen beweging op te schalen als ze dat nodig achten, klinkt het bij de FOD Volksgezondheid. Het HTSC blijft de situatie de komende dagen van nabij opvolgen. Indien nodig zal er toch worden opgeschaald naar fase 1A, stelt een woordvoerster van de FOD. Bovendien blijft het Comité wel bij de vraag om vanaf 18 september opnieuw opnames van coronapatiënten in het weekend te beginnen registreren. Dat werd een tijdje losgelaten om het personeel extra administratieve last te besparen, maar wordt nu dus toch weer ingevoerd.

Geen derde prik voor ouderen

Minister Vandenbroucke verklaarde eerder vandaag in de Kamer dat er momenteel geen robuuste wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn dat een derde prik nodig is voor mensen met comorbiditeit of voor ouderen.

Deze week gaan de uitnodigingen voor een derde prik de deur uit voor mensen met een verminderde immuniteit. Het gaat onder meer om patiënten met aangeboren afweerstoornissen, patiënten die chronische nierdialyse krijgen of die behandeld worden tegen kanker of de afgelopen drie jaar een behandeling kregen en patiënten die een stamcel- of orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Dat zij die derde prik krijgen, komt omdat uit wetenschappelijke studies is gebleken dat zij na één dosis van het Johnson & Johnson-vaccin of twee doses van een ander coronavaccin toch nog te weinig beschermd zijn tegen het coronavirus.

Minister Vandenbroucke kreeg dinsdag de vraag of een derde zogenaamde ‘boosterprik’ ook noodzakelijk is voor de rest van de bevolking en voor kwetsbare bevolkingsgroepen. “We hebben op dit moment geen robuuste wetenschappelijke gegevens die er op wijzen dat zo een derde prik noodzakelijk is, niet voor een grote groep mensen met comorbididteit (dat zijn mensen die een of meer chronische aandoeningen hebben nvdr.) of voor ouderen”, was het antwoord van de minister. “Ik sluit niet uit dat die gegevens er in de toekomst wel komen, maar dat is op dit moment niet het geval.”

Vandenbroucke verwees ook naar een artikel in het medische vakblad The Lancet. Een groep van topexperten schrijft er dinsdag dat mogelijke voordelen van een derde prik niet opwegen tegen het vaccineren van mensen in arme landen. “Het is misschien meer aangewezen om de vaccinatie van de bevolking in de derde wereld te organiseren, in plaats van een derde prik bij ons. Dat is een kwestie van wetenschap en solidariteit, en ook internationale solidariteit”, aldus nog Vandenbroucke.