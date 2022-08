Oproep houdt opdringerige toeschouwers niet tegen, en dus laten Noorse autoriteiten walrus Freya inslapen

“De beslissing om het dier te euthanaseren werd genomen na een algemene analyse van de aanhoudende bedreiging voor de veiligheid van de mens”, verklaarde de topman van de Noorse visserij-administratie, Frank Bakke-Jensen, in een persbericht.

De vele kijklustigen, vaak met fototoestel in de aanslag, zorgden ervoor dat het zoogdier gestrest was en minder kon slapen. Walrussen kunnen tot wel 20 uur per dag slapen, wat door de bakken aandacht die Freya kreeg in de haven van Oslo onbegonnen werk was.

Door haar gezondheidstoestand vreesden de Noorse autoriteiten dat Freya steeds agressiever zou worden. Op die manier kan ze een gevaar betekenen voor de toeschouwers en voor zichzelf. Normaal gezien vallen walrussen geen mensen aan, maar als ze zich bedreigd voelen, kan dat wel voorkomen, aldus de Noorse autoriteiten.

De haven van Oslo plaatste daarom waarschuwingsborden om Freya met rust te laten, maar die werden nog te vaak genegeerd.

Publiekslieveling

Freya is hetzelfde dier dat vorig jaar nog uitrustte op een Nederlandse onderzeeër, melden media. De walrus werd dit jaar opnieuw een publiekslieveling. Het dier klom in een fjord bij de Noorse hoofdstad Oslo op bootjes die dat soms niet overleefden. Freya zwom vorig jaar een tijdje rond voor de Nederlandse kust, en lag toen op de onderzeeër ‘Zr.Ms. Dolfijn’ van de Nederlandse marine.