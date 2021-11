Oppositie over mogelijke fraude bij contactonderzoek: ‘Dit is de flater te veel’

Er zijn grote aanwijzingen dat een van de callcenters die voor de Vlaamse regering het contactonderzoek op zich nemen, heeft gefraudeerd. Mifratel, een dochteronderneming van de internationale firma Yource, liet systematisch contactonderzoekers op andere projecten werken. Die praktijk viel volgens de Vlaamse oppositie wel degelijk te vermijden. Jeremy Van Eeckhout, Vlaams parlementslid voor Groen, vroeg in februari dit jaar om Audit Vlaanderen de contacttracing te laten doorlichten. Hij deed dat niet alleen: ook oppositieleden Hannes Anaf (Vooruit), Lise Vandecasteele (PVDA) drongen destijds aan om de volledige organisatie onder de loep te nemen.

Het was niet de eerste poging om de financiering van de contracttracing voor het voetlicht te brengen. Een jaar eerder, op 15 juli, diende Anaf daarover een motie in. Er waren volgens hem ‘sterke redenen’ om de doelmatigheid van de uitgaven bij de contacttracers te laten checken door het Rekenhof. “We wilden het Rekenhof een objectieve audit laten maken, maar de meerderheid stond dat niet toe”, zegt Anaf daarover. “Ze verwezen naar de audit die het Rekenhof al maakte over de toewijzing van de opdrachten over contracttracing. Maar dit ging over iets helemaal anders: de financiering ervan.”

Ook Vlaams Parlementslid en partijgenoot Freya Van den Bossche is scherp voor de voltallige stuurgroep, waarin ook het kabinet van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zitten. Die zou de werking van de contactopvolging in goede banen moeten leiden. “We hebben hen toen al cijfers aangereikt die op indicaties van fraude wezen”, zegt ze. “Het zelfs dan niet willen zien: dat is wel degelijk een tekortkoming.”

Volgens Vandecasteele (PVDA) is de gebrekkige controle de flater te veel van minister van minister Beke. “Het is keer op keer hetzelfde: van het negeren van de situatie in de woon-zorgcentra aan het begin van de crisis, tot het te vroeg afbouwen van de testcentra begin oktober. Er is binnen de hele Vlaamse regering een onvermogen om een structureel coronabeleid uit te bouwen.”