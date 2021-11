Oppositie kan pandemiewet niet buitenspel zetten met tweede lezing

In het federaal parlement werd maandag gedebatteerd over de nieuwe coronamaatregelen en de inwerkingtreding van de pandemiewet. Die pandemiewet is de juridische basis voor de nieuwe maatregelen. Maar de oppositiepartijen N-VA, VB en PVDA vroegen plotseling een tweede lezing van het koninklijk besluit over de noodsituatie. Die zou pas ten vroegste volgende week kunnen plaatsvinden.

Dat zou betekenen dat het koninklijk besluit in kwestie niet binnen de termijn van vijftien dagen groen licht krijgt van de Kamer, zoals voorzien in de pandemiewet. De maatregelen van het laatste Overlegcomité, zoals de mondmaskerplicht in de winkels of de telewerkaanbeveling, zouden zo op de helling komen te staan.

De regeringspartijen waren ziedend. Het manoeuvre van de oppositie kwam totaal onverwacht. Vorige week werd op de Conferentie van Voorzitters - waar de fractieleiders van de partijen in de Kamer samenkomen - overeengekomen om tijdig te stemmen over de pandemiewet. Maar door de tweede lezing wordt de agenda helemaal overhoop gegooid. “Dit was niet de afspraak”, zei Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere.

Geen tweede lezing

Hoe dan ook kan er van een tweede lezing nu geen sprake zijn. In een advies van de juridische diensten van de Kamer, dat de meerderheidspartijen maandagavond nog hebben gevraagd, staat dat dat juridisch niet kan. Omdat het gaat om een tekst “zonder een eigenlijk algemeen normatieve draagwijdte”, is een tweede lezing in commissie niet mogelijk.

De commissie Binnenlandse Zaken kan de werkzaamheden straks om 13.30 uur hervatten. Een nieuwe vergadering van de conferentie van voorzitters even daarvoor moet dat nog bevestigen.