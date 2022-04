‘Opportunisme en gewoonte houden ons bij lowcost-maatschappijen’

Het personeel van Ryanair staakt nog dit weekend omdat ze hun werkomstandigheden beu zijn. Hoewel we de nefaste impact van lowcost vliegen vaak kennen, blijven we het doen. ‘De schaduwzijde wegredeneren uit eigenbelang is een zeer hardnekkige reflex’, zegt consumentenpsycholoog Yves Van Landeghem.

Hebben Ryanair-passagiers volgens u begrip voor dit soort stakingen?

Van Landeghem: “Wie nu zijn vlucht mist niet. Dat is alleen maar menselijk. Anderen hebben misschien wel oor naar de boodschap van werknemers, al blijft het allemaal abstract, misschien te abstract. De media hebben het over brutolonen die tegen het minimumloon zitten en de maatschappelijke zetel die in het buitenland is gevestigd, maar dat zegt ons weinig over de levens van deze mensen. En als we hen al zien op het vliegtuig en in de luchthaven, zien we hen in een net pak met een grote glimlach. Van de problematische werkomstandigheden merken we niets. Mochten we die meer tastbaar leren kennen, bijvoorbeeld in reportages, zou er meer sympathie zijn.”

We hebben wel een notie van de slechte sociale omstandigheden en van de ecologische kost. Waarom blijven we dan toch met Ryanair en co. reizen?

“Omdat we goedkoop vliegen in Europa als een basisproduct zijn gaan beschouwen zoals water en elektriciteit. Tot niet zo lang geleden was het nog een luxeproduct. Maar nu zien we het als iets wat altijd voor iedereen beschikbaar moet zijn. Lowcostmaatschappijen hebben die verwachting erg versterkt. Bovendien zien we in onderzoek over duurzaamheid dat eigenbelang bij de meesten toch nog altijd primeert.

“Ook speelt wat we in de psychologie ‘cognitieve dissonantie reductie’ noemen. Wanneer we aanvoelen dat we een keuze maken die niet strookt met bepaalde waarden of overtuigingen, gaan we al op voorhand allerlei redeneringen bedenken om ons gedrag goed te praten. Zo hoor je nu ‘We hebben door de pandemie twee jaar niet kunnen reizen, dus nu mogen we het ervan nemen’. Of iemand zal geregelde spotgoedkope citytrips met Ryanair vergoelijken met argumenten als ‘Ik eet weinig vlees’ of ‘Ik heb geen kinderen’. We stoppen goed gedrag in een spaarpotje en halen dat eruit wanneer we het nodig hebben ter compensatie van een meer bedenkelijke keuze, als een soort psychologische aflaten.”

Yves Van Landeghem. Beeld RV

Het begrip ‘vliegschaamte’ maakt geen indruk?

“Bij mensen die erg bezig zijn met het klimaat of de sociale uitbuiting van werknemers wel, maar de grote groep lowcostpassagiers bestaat vooral uit andere types. Er is een groep die erg krap bij kas zit en echt geen andere optie heeft. Daarnaast is er een aanzienlijke groep die financieel geen problemen heeft maar die er altijd een sport van maakt om de goedkoopste deal te vinden. Dat is een soort ego-bevrediging voor hen en argumenten over werkomstandigheden of klimaat glijden van hen af.”

Is er niets wat ons kan doen afkicken hiervan?

“Meer en betere informatie over de werkomstandigheden en de ecologische impact zou sommigen op andere gedachten kunnen brengen. Daarnaast valt er iets te leren van succesvolle, verleidelijke merken die ook beter zijn voor mens of planeet of beide. Zulke merken, denk aan Tesla, plaatsen hun duurzaamheid niet centraal, maar wel de zeer aangename ervaring die ons emotioneel sterk aanspreekt. Dat het ook beter is voor mens en natuur is dan een extraatje. Dat werkt veel beter dan mensen schaamte aanpraten.”

Hoe zou een alternatief voor lowcost vliegen er dan kunnen uitzien?

“Momenteel zie je dat er in Europa steeds meer treinlijnen tussen toeristische steden komen, inclusief nachttreinen. Dat is nog altijd duurder en duurt nog altijd langer dan vliegen. Maar als je de aangename kant ervan centraal zet, kun je een deel van de mensen die nu ook echt puur uit gewoonte voor Ryanair kiezen wel aanspreken. In plaats van naar Charleroi sjezen en zelf met je bagage moeten zeulen, biedt zo’n nachttrein een romantische, gezellige ervaring.”