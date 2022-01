Oppermachtige Sanne Cant soleert naar dertiende Belgische veldrittitel op rij

Belgisch wegkampioene Lotte Kopecky pakte uit met een kanonstart in Middelkerke, enkel Marion Norbert Riberolle, Alicia Franck en Sanne Cant konden hun wagonnetje aanpikken. Het verwachte kwartet bij de dames zonderde zich meteen af van de tegenstand.

Lang bleef dat viertal echter niet bij elkaar. Riberolle duwde in de tweede ronde het gaspedaal in, maar de tot Belgische genaturaliseerde renster werd voorbijgesneld door Cant. Die laatste was, zoals verwacht, een klasse te sterk voor de concurrentie.

Het werd een onewomanshow: een oppermachtige Cant soleerde naar haar dertiende veldrittitel op rij. Riberolle kwam als tweede over de streep. Laura Verdonschot deelde haar wedstrijd goed in en greep het brons. Franck en Kopecky vervolledigden de top vijf.