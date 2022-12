Opnieuw vliegt drone honderden kilometers over Rusland om vliegbasis te treffen

Volgens het Russische persbureau Ria Novosti zou de laagvliegende drone zijn neergeschoten bij de basis nabij de stad Saratov. Drie soldaten zouden daarna door de brokstukken zijn gedood. Volgens de Russische autoriteiten zijn er geen vliegtuigen beschadigd. Of dat waar is, valt niet te achterhalen. Het Amerikaanse nieuwsmedium Politico haalde Russische Telegramberichten aan die spreken over een “zware explosie” en brand op de basis.

Alles wijst er dus op dat Oekraïne er opnieuw in is geslaagd met een drone 600 kilometer diep Rusland binnen te dringen. Volgens The New York Times zou dit wederom bewijzen dat Oekraïne doelwitten op Russisch grondgebied probeert aan te vallen.

De Oekraïense luchtmachtwoordvoerder Yuri Ihnat leek dat maandag te bevestigen. Wat op de Russische basis is gebeurd, is volgens hem “een rechtstreeks gevolg van wat Rusland in Oekraïne doet”: “Als de Russen dachten dat niemand thuis zou worden getroffen door de oorlog, dan hadden ze het vreselijk mis.”

De drone-aanvallen op de luchtmachtbasis tonen de Russische kwetsbaarheid in eigen land. Het feit dat drones vanuit Oekraïne honderden kilometers boven Russisch grondgebied kunnen vliegen en een belangrijke basis kunnen treffen, is een brevet van onvermogen voor de Russische luchtverdediging. Ook zou het mogelijk zijn volgens The New York Times dat de drones zijn gedirigeerd door Oekraïense militairen die diep in Rusland zijn geïnfiltreerd.

De basis Engels (genoemd naar aartsvader van het marxisme Friedrich Engels) is van groot strategisch belang. Rusland heeft er bommenwerpers gestationeerd die deel uitmaken van zijn nucleaire strategie. Dezelfde bommenwerpers worden nu ingezet om raketten af te vuren op Oekraïne. Bij de vorige drone-aanval, op 5 december, zouden twee van die bommenwerpers zijn beschadigd of vernietigd. Volgens Oekraïne dwong de eerste aanval Rusland zijn bommenwerpers over meerdere bases te verspreiden.

Oekraïne beschouwt de aanval als een gerechtvaardigd antwoord op Moskous aanhoudende beschietingen van Oekraïense burgerdoelen, liet presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak destijd weten. Die beschietingen hebben ook dit weekeinde weer plaatsgevonden.

Op kerstavond beschoten Russische troepen een drukke markt in de stad Cherson. “Om te intimideren, en omdat ze het leuk vinden”, brieste president Zelensky. Bij de aanval vielen zeker tien doden. Cherson was maandenlang bezet door Russische troepen, tot die zich ruim een maand geleden terugtrokken. Ze staken de rivier de Dnjepr over en beschieten de stad sindsdien vanaf de overkant. Zondag meldde Oekraïne dat tientallen steden en dorpen door Russische troepen met granaten en raketten zijn bestookt.

President Volodymyr Zelensky waarschuwde zondagavond dat Rusland voor het einde van het jaar nog een nieuwe barrage van raketten op Oekraïense infrastructuur wil afvuren. Volgens Zelensky is Poetin van plan om Oekraïne nog voor Nieuwjaar “in duisternis te dompelen”. “Dit jaar heeft nog maar weinig dagen. We moeten erop voorbereid zijn dat onze vijand deze periode zo donker en moeilijk mogelijk wil maken.”