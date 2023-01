Opnieuw twee demonstranten geëxecuteerd in verband met protesten Iran

• Liveblog Oorlog in Oekraïne Live - Moskou zegt eenzijdig staakt-het-vuren te respecteren • Poetin viert Kerstmis in z’n eentje in Kremlin Live - Moskou zegt eenzijdig staakt-het-vuren te respecteren • Poetin viert Kerstmis in z’n eentje in Kremlin