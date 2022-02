Opnieuw storm in ons land met windkracht van 9 Beaufort: code oranje voor de kust, elders code geel

Het KMI kondigt voor vandaag opnieuw code oranje af voor de kust. Het weerinstituut verwacht er rukwinden van 100-110 km/u en mogelijk tot 120 km/u tussen de middag en het eerste deel van de namiddag. Code oranje betekent dat (belangrijke) schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. In code geel is plaatselijke overlast of schade mogelijk.

De waarschuwing blijft van kracht tot maandag 21.00 uur voor de kust. In andere provincies geldt vanaf 03.00 uur maandagochtend code groen, maar vanaf 10.00 uur geldt opnieuw code geel tot 21.00 uur, waarbij rekening gehouden moet worden met rukwinden tussen 80 en 100 km/u. Dat betekent nog wel steeds dat er rukwinden verwacht worden, waarbij plaatselijke overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden.

Beeld Wouter Maeckelberghe

Om 10.30 registreerde het weerinstituut opnieuw een windkracht van 9 Beaufort gemeten aan de meetpaal Westhinder. Vanaf het moment dat er een windkracht van 9 Beaufort gemeten wordt door een Belgisch meetstation, gaat het om een storm. Volgens het KMI kunnen bij die windsnelheid schoorsteenkappen en dakpannen wegwaaien en kleine kinderen omwaaien.

NMBS

Voor de ochtendspits hoopt Infrabel, behoudens nieuwe incidenten, op geen grote problemen. “Het ziet er op dit moment redelijk goed uit”, aldus woordvoerder Frédéric Petit. De snelheidsbeperkingen gelden alleszins niet meer, maar reizigers moeten wel rekening houden met een kleine vertraging en hier en daar een afgeschafte trein.

Tussen Puurs en Boom is het treinverkeer maandagochtend wel onderbroken. Door de hoge waterstand van de Rupel moet de Rupelbrug open blijven staan, aldus Petit. Verder wordt de hogesnelheidstrein tussen Antwerpen en Nederland, op vraag van Nederland, omgeleid via de klassieke spoorlijn. Tot slot liggen er in Doornik een aantal dakpannen op de sporen, waardoor er mogelijk wat vertragingen zijn.

Intussen is ook het treinverkeer tussen Ronse en Oudenaarde en tussen Aalst en Burst onderbroken. Daar gaat het telkens om een boom op het spoor of een boom die dreigt op de sporen te vallen, aldus Infrabel. De NMBS heeft op die trajecten vervangbussen ingelegd.

Storm Franklin

Franklin zorgde in verschillende delen van het land voor problemen afgelopen nacht. Zo blies een windhoos zondagavond vier daken weg in een Petegem, een deelgemeente van Deinze. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade is groot. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) deelde op Twitter enkele beelden van de ravage: “Wat een windhoos was me dat. Een dak van een flatgebouw werd weggeblazen en over twee woningen gekatapulteerd”.

Wat een windhoos was me dat. Gelukkig geen gewonden! Een dak van een flatgebouw werd weggeblazen en over twee woningen gekatapulteerd. #Deinze pic.twitter.com/K2nAhMM8mB — Jan Vermeulen (@janvermeulenD) 21 februari 2022

Komende dagen

Dinsdag begint de dag op de meeste plaatsen met opklaringen. In de loop van de dag trekt een storing vanaf het westen door het land en wordt het geleidelijk zwaarbewolkt met in de namiddag regen. De maxima liggen tussen 4 à 5 graden in de Hoge Ardennen en 9 à 10 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot soms zeer krachtig uit zuidwest, ruimend naar west tot zuidwest.

Woensdag zou een mobiele hogedrukwig voor droog en overwegend zonnig weer zorgen. In de Hoge Ardennen is er ‘s morgens aanvankelijk lage bewolking mogelijk. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden bij een zwakke tot matige wind die krimpt naar zuid tot zuidwest.