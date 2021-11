Opnieuw seksueel geweld in Gentse Overpoort: ‘We kunnen niet overal tegelijkertijd zijn’

Een jonge vrouw was woensdagavond aanwezig bij een feestje in ’t Kofschip, toen ze plots ongewenst aangeraakt werd aan haar borsten. Geschrokken verliet ze de zaak, maar een portier ving haar op en belde onmiddellijk de politie. De vermoedelijke dader, een man van 26 uit Anzegem, was nog aanwezig in ’t Kofschip en kon daar ingerekend worden door de ordediensten.

De man werd verhoord en het parket besliste even later om hem te verbieden om zich in de Gentse uitgaansbuurt te begeven. Daarnaast kreeg hij een verbod op alcoholmisbruik opgelegd en moet hij daar een gepaste begeleiding voor volgen. Vervolgens werd hij vrijgelaten, al zal justitie over drie maanden nagaan of hij zijn traject volledig volgde.

De jongedame werd ondertussen gecontacteerd door de dienst maatschappelijke zorg van de politie voor ondersteuning.

Met de aanranding van de eerbaarheid in ’t Kofschip krijgt het imago van het Gentse nachtleven opnieuw een deuk. Eind oktober vertelde een vrouw aan de politie dat ze in een café aan de Oude Beestenmarkt gedrogeerd werd en vervolgens verkracht werd in een nabijgelegen park. Zaterdag deed een andere jongedame dan weer aangifte omdat ze in de toiletten van café Elixir in de Overpoortstraat verkracht zou zijn.

Verkrachtingscultuur

Zondag trokken zo’n 600 demonstranten door de Gentse straten om te protesteren tegen seksueel geweld. Velen lieten weten dat ze zich niet langer veilig voelden in de stad en de organisatoren spraken van een ‘verkrachtingscultuur waarin grensoverschrijdend gedrag genormaliseerd wordt’.

Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) liet toen weten dat hij inspanningen zou leveren om de veiligheid in zijn stad te vergroten. Zo kondigde hij extra opleidingen voor horeca-personeel en trainingen voor getuigen van seksueel geweld aan. Op die manier zouden zij sneller en gerichter kunnen reageren wanneer dergelijke feiten zich voordeden. “Ook de waakzaamheid bij de politie wordt verhoogd, wij willen absoluut de drempels verlagen om aangifte te doen. Er wordt ook een coördinator seksuele intimidatie aangesteld vanuit de stad”, vertelde de burgemeester.

Die toegenomen alertheid van de ordediensten konden de feiten van woensdagnacht niet voorkomen. “We kunnen helaas niet overal tegelijkertijd zijn”, vertelt woordvoerder van de lokale politie Matto Langeraert.

