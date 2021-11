Opnieuw ruim 340 patiënten op intensieve zorg, ook besmettingen blijven stijgen: dit zijn de meest recente coronacijfers

Tussen 25 en 31 oktober raakten dagelijks gemiddeld 7.758 mensen besmet met het virus, een stijging met nog steeds 36 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we elke dag van vorige week meer besmettingen dan op dezelfde dag een week eerder. Het absolute record dit jaar werd vorige week dinsdag gevestigd, met 9.341 nieuwe besmettingen.

De stijging is nog het grootst in de provincie Antwerpen, met 54 procent. Brussel kent de kleinste stijging, met 6,7 procent.

Er werden elke dag ruim 84.200 testen afgenomen, een stijging met 25 procent. De positiviteitsratio stijgt nog licht en klokt af op 9,7 procent.

Ziekenhuisopnames

Elke dag worden er zowat 164 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit gegevens tussen 28 oktober en 3 november. Dat is 31 procent meer dan een week geleden. Gisteren, op 3 november, werden er 236 patiënten in 24 uur tijd opgenomen, het hoogste aantal sinds april. Allicht spelen de feestdag van 1 november en ook 2 november wel een rol, toen waren er net minder opnames dan verwacht.

In totaal liggen er nu 1.858 patiënten in het ziekenhuis (+35 procent), van wie er dus 343 intensieve verzorging nodig hebben (+34 procent).

Daarmee is 17 procent van alle erkende IC-bedden bezet. In Brussel zijn 60 bedden of 22 procent ingenomen door covid-patiënten, in Wallonië 110 bedden (17 procent) en in Vlaanderen 173 bedden (16 procent).

Overlijdens

Elke dag bezweken er tussen 25 en 31 oktober gemiddeld 20 mensen aan de gevolgen van het virus, ook een stijging met 31 procent. In totaal stierven sinds de start van de pandemie al 26.100 Belgen aan covid-19.

Vaccinaties

Zowat 8,7 miljoen Belgen hebben intussen een eerste prik gehad, wat overeenkomt met 75,6 procent van de volledige bevolking. Ruim 8,5 miljoen inwoners zijn volledig ingeënt, goed voor 74,4 procent. 5,6 procent van de inwoners kregen een extra prik.

In Vlaanderen is 80,7 procent minstens deels gevaccineerd, 80 procent volledig, en 6,2 procent met een extra prik.

Bekijk hier de vaccinatiecijfers uit uw gemeente: