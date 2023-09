Opnieuw rellen in Zweden na koranverbranding, deze keer in Malmö

De rellen braken uit rond 22 uur in de wijk Rosengård, waar overdag met spandoeken was geprotesteerd tegen de koranverbranding elders in de stad. Verschillende auto’s werden in brand gestoken. Toen de politie arriveerde, gooiden gemaskerde jongeren stenen naar agenten en politiebusjes. Aan het begin van de nacht ontstond brand in een ondergrondse parkeergarage. Daarbij raakten meerdere auto’s beschadigd. Geen van de relschoppers werd gearresteerd.

Tijdens de koranverbranding waren ook al rellen uitgebroken. Zeker honderd betogers waren op de koranactie van de Iraakse migrant Salwan Momika afgekomen. Er werden flessen gegooid en verschillende betogers probeerden door het politiecordon heen te breken. De koranactie moest worden afgebroken. Drie betogers werden gearresteerd. Relschoppers gooiden nadien een elektrische scooter naar een politiebus. Een man probeerde de bus met koranverbrander Momika tegen te houden.

Momika en een andere Iraakse migrant zijn verantwoordelijk voor een serie aan koranverbrandingen in verschillende Zweedse steden. De acties hebben de woede gewekt van veel moslims in binnen- en buitenland. In juli staken Iraakse betogers de Zweedse ambassade in Bagdad in brand. Vorige maand ontplofte een molotovcocktail bij de Zweedse ambassade in Beiroet. Door de koranverbrandingen is het terrorismedreigingsniveau verhoogd.

Uit onderzoek van de Zweedse krant Dagens Nyheter bleek afgelopen weekend dat Momika in Irak betrokken is geweest bij twee christelijke milities die werden gesteund door Iran. Tegen de krant ontkent Momika dat hij door andere landen wordt aangestuurd.

Vergunning

Koranverbrandingen gelden in Zweden onder de vrijheid van meningsuiting en de politie mag een vergunningsaanvraag voor een koranactie niet zomaar weigeren. De Zweedse regering kijkt of de wet aangepast kan worden zodat het makkelijk wordt voor de politie om vergunningen te weigeren. In Denemarken, waar extreemrechtse activisten ook veel korans hebben verbrand, is een wet in voorbereiding om koranacties in het openbaar te verbieden.

Vorig jaar leidde een ‘paastour’ met koranverbrandingen door de Deens-Zweedse rechtsextremistische activist Rasmus Paludan in verschillende Zweedse steden tot grote rellen. Tientallen politieagenten raakten gewond en vele politievoertuigen werden vernield of in brand gestoken. Enkele betogers werden geraakt door politiekogels.