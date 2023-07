Opnieuw pre-coronaprijzen voor zonnepanelen: ‘Nieuwe Chinese fabrieken beginnen volop te draaien’

Door het coronavirus en de oorlog in Oekraïne werden ook zonnepanelen duurder. Maar het lijkt erop dat de prijsdaling van de afgelopen tien jaar zich na die onderbreking nu weer doorzet, dankzij meer fabrieken in China en flink dalende transportkosten. ‘Werkuren en bijbehorende onderdelen blijven wel duurder’, zegt onafhankelijke energiespecialist André Jurres.

‘Zonnepanelen worden de komende maanden een stuk goedkoper’, stellen sommige specialisten. Goed nieuws voor de consument?

“Het is moeilijk om te voorspellen wat er de komende maanden zal gebeuren. Maar sinds begin dit jaar is de prijs van zonnepanelen met zo’n 15 tot 20 procent gezakt, vooral dan bij de grotere installaties. Op die manier is de prijsstijging van zo’n 20 à 25 procent die er door de pandemie kwam ondertussen zo min of meer geneutraliseerd. Je ziet opnieuw pre-corona-prijzen voor de panelen. Of die daling zich de komende tijd nog voortzet en in welke mate, is niet met zekerheid te zeggen.”

Wat is de oorzaak van de kelderende prijzen nu?

“De belangrijkste is dat de transportkosten weer genormaliseerd zijn. Tijdens de pandemie gingen die soms maal zes en betaalde je voor een container uit China 12.000 à 14.000 dollar in plaats van 2.000 à 3.000 dollar. Die prijzen zijn nu weer gezakt naar niveaus die vergelijkbaar zijn met de prijs vóór corona. Bovendien heeft China, dat voor 88 procent van de productie van zonnepanelen instaat, veel nieuwe fabrieken gebouwd die nu volop beginnen te draaien.”

Als de vraag toeneemt, stijgen de prijzen. Er worden steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd, zeker omdat de stroomprijzen door de oorlog zo omhoog gingen. De extra productie in China volstaat om aan de vraag te voldoen?

“De transportkosten wegen sowieso het meest door in de prijsdaling van de panelen. En op lange termijn en globaal bekeken ligt de productie vandaag te laag om aan de behoefte te voldoen. Maar vandaag zie je wel dat de vraag tijdelijk wat aan het stokken is in sommige landen, wat prijsverlagingen kan doen ontstaan. In Zuid-Amerika zou dat onder andere door de impact van de inflatie en verminderde koopkracht komen. Maar ook in onze streken neemt de vraag hier en daar een beetje af. Zo zie je dat de vraag in Nederland enorm blijft, maar dat de vraag in Duitsland, Italië en Spanje bijvoorbeeld wat afneemt. Dat komt door wegvallende subsidies en wellicht ook door het effect van de recente prijsstijgingen dat nog nazindert.

“En grootverbruiker Nederland heeft ook wel een netwerk dat verzadigd raakt. Er is daar voor 21 gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd ondertussen, terwijl dat vijf jaar geleden nog maar 1 gigawatt was. Dan krijg je hele provincies waar er niets meer bij kan. Tegen 2050 wil Nederland 120 tot 180 GW opgesteld vermogen aan zonne-energie. Ons land heeft dat probleem op zich ook, maar wij zitten nog maar aan 4 à 5 gigawatt.”

Energiespecialist André Jurres. Beeld RV

Wat betekent dit alles voor de Belgische consument?

“Dat wie binnenkort zonnepanelen laat installeren een stuk minder zal betalen dan in de afgelopen drie jaar. Het is wel niet zo dat ook de complete installatie zoveel goedkoper wordt, want de bijbehorende onderdelen zoals frames en kabels en ook de werkuren zijn duurder geworden. De prijs van die materialen is nog niet aan het zakken. En de prijs voor de werkuren zie ik nooit meer zakken. Maar het blijft een slimme zet om zonnepanelen te kopen.”

Ook nu Vlaanderen de premie van maximaal 1.500 euro begin dit jaar heeft afgebouwd naar maximaal 750 euro, om ze tegen 2025 te laten uitdoven?

“Ja, toch wel. Want de terugverdientijd is echt zeer voordelig, zeker nu de elektriciteitsprijzen door de oorlog nog altijd redelijk hoog liggen. De afbouw van die premie is niet iets wat zodanig doorweegt dat het dat grote voordeel wegneemt. Je kunt het niet leuk vinden dat die premie zakt, maar als je het nuchter uitrekent, kun je niet anders dan vaststellen dat zonnepanelen goed zijn voor je portemonnee.”