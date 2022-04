Opnieuw politieactie tegen extreemrechts in Duitsland: verdachten beraamden staatsgreep en ontvoering minister

De plannen van de groep zijn een teken van de toenemende bereidheid om geweld te gebruiken onder extreemrechts in Duitsland. Na de schietpartij bij een synagoge in 2019 en de moord op politicus Walter Lübcke treedt de politie daar steeds vaker tegen op. Bij de grootste politieactie tegen extreemrechts in Duitsland in jaren werden vorige week nog 61 woningen doorzocht en vier mensen opgepakt, onder wie bekende neonazi-kopstukken.

De actie van woensdag richtte zich tegen leden van de Telegram-groepen Verenigde Patriotten en Actieve Patriotten. Volgens de politie van de westelijke deelstaat Rijnland-Palts wilden de twaalf verdachten met bomaanslagen de stroomvoorziening uitschakelen “om omstandigheden te veroorzaken die vergelijkbaar zijn met een burgeroorlog en uiteindelijk het democratische systeem in Duitsland omver te werpen”.

Minister Lauterbach ontvoeren

Nieuwszender ARD meldt dat de plannen van de groep in de afgelopen dagen concreter zijn geworden. De twaalf verdachten, actief binnen zowel extreemrechts als de coronaprotestbeweging, zouden ook van plan zijn geweest om minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach te ontvoeren en zijn bewakers “uit te schakelen”.

Lauterbach liet weten dat hij zich niet wilde laten afleiden door de dreiging. “Sommige covidontkenners strijden niet tegen vaccinaties of coronamaatregelen. Ze strijden tegen onze democratische orde. Dit is een kleine minderheid in onze samenleving, maar ze zijn zeer gevaarlijk.”

Fantaseren over moord

Een aantal van de verdachten was al bekend bij de politie. Het gaat om Duitsers tussen de 41 en 55 jaar oud. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een ernstige geweldsdaad tegen de staat en het overtreden van de wapenwet.

In de Telegram-groepen zag ARD een afwisseling van rechts-extremisme, prepper-ideologie en anti-coronaretoriek langskomen. Individuele leden fantaseerden over moordpogingen op politici en wisselden tips uit over het maken van gif en het verkrijgen van wapens.

Valstrik van de politie

De groep wilde naar verluidt voor tienduizenden euro’s aan wapens, mijnen en gevechtskleding kopen. Deze week zouden ze twee kalasjnikovs en vijf pistolen ontvangen in Neustadt an der Weinstraße in Rijnland-Palts. Die deal bleek echter een valstrik van de politie. De wapenkoper en twee anderen zijn gearresteerd, een vierde hoofdverdachte verblijft momenteel in het buitenland. In totaal zijn er in negen deelstaten twintig huizen doorzocht en vier verdachten aangehouden.

De politie vond bij de invallen onder andere 22 kleine en grotere wapens, honderden stuks munitie, en duizenden euro’s, deels in buitenlandse valuta. Ook namen ze mobiele telefoons, gegevensdragers, notebooks, schriftelijke documenten over de plannen en vervalste vaccinatiekaarten en testcertificaten in beslag.