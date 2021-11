Opnieuw mogelijk zedenincident in Gentse Overpoort: verdachte opgepakt, maar vrij onder voorwaarden

De feiten speelden zich na middernacht af in Café Elixir in de uitgangsbuurt van de Overpoort. Er werd een verdachte opgepakt, maar de ware toedracht van de feiten wordt nog onderzocht, zegt het parket. De verdachte werd inmiddels verhoord. In afwachting van het verdere resultaat van het onderzoek werd hij vrijgelaten onder voorwaarden, zegt het parket. Hij krijgt een verbod van drie maanden om zich in de Overpoortbuurt te begeven en moet zich ter beschikking houden gedurende het verdere verloop van het onderzoek.

Het voorbije weekend werd in de studentenbuurt Overpoort een 18-jarig meisje aangetroffen dat verkracht geweest zou zijn in een café. Twee weken eerder werd een vrouw in een park aangerand nadat ze waarschijnlijk werd verdoofd. Enkele honderden mensen namen zondag deel aan een optocht in Gent om meer veiligheid te eisen in de uitgaansbuurten, en het Gentse stadsbestuur besliste om systematisch overleg te voeren rond de problematiek van seksuele agressie in het uitgaansleven.

In het Café Elixir werd vorige week ook al een jonge vrouw aangerand in de toiletten. Het 18-jarige meisje werd toen ‘s morgens om 6 uur door de politie aangetroffen op de trappen van de Albert Heijn, een eindje verderop. Ze was volledig overstuur en huilde. Ze vertelde verkracht te zijn geweest. Ze werd naar het Zorgcentrum voor Seksueel geweld gebracht om sporen op te nemen. En half oktober werd een meisje verdoofd in een café op de Oude Beestenmarkt en nadien verkracht in een park. Ook dat onderzoek loopt nog.

Afgelopen zondag trokken zo’n 600 demonstranten door de Gentse straten om te protesteren tegen seksueel geweld. Velen lieten weten dat ze zich niet langer veilig voelden in de stad en de organisatoren spraken van een ‘verkrachtingscultuur waarin grensoverschrijdend gedrag genormaliseerd wordt’.

Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) liet toen weten dat hij inspanningen zou leveren om de veiligheid in zijn stad te vergroten. Zo kondigde hij extra opleidingen voor horeca-personeel en trainingen voor getuigen van seksueel geweld aan. Op die manier zouden zij sneller en gerichter kunnen reageren wanneer dergelijke feiten zich voordeden. “Ook de waakzaamheid bij de politie wordt verhoogd, wij willen absoluut de drempels verlagen om aangifte te doen. Er wordt ook een coördinator seksuele intimidatie aangesteld vanuit de stad”, vertelde de burgemeester.