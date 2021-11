Opnieuw meer dan 2.000 covid-patiënten in ziekenhuizen, minder besmettingen bij kinderen: dit zijn de meest recente coronacijfers

Tussen 30 oktober en 5 november werden in ons land elke dag gemiddeld 7.867 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met nog 4 procent in vergelijking met een week eerder. Daarbij speelt het effect van de feestdag van 1 november wel nog altijd een rol. Het reproductiegetal daalt tot 1,13. Dat betekent nog altijd dat de epidemie in kracht toeneemt.

Uit de dagcijfers van vorige week blijkt dat er elke werkdag - feestdag 1 november uitgezonderd - meer dan 10.000 besmettingen werden vastgesteld. Op dinsdag en vrijdag gaat het zelfs om meer dan 11.000 besmettingen.

Er werden in dezelfde periode 7 procent minder testen afgenomen, een effect van de herfstvakantie en feestdag 1 november.

De positiviteitsratio stijgt daardoor verder tot 11,2 procent (+1,6 procent), het hoogste percentage van dit jaar. Dat betekent dat er steeds meer positieve testen worden gemist. Op het hoogtepunt van de derde golf bedroeg de positiviteitsratio nog 10,1 procent.

De voorbije herfstvakantie had duidelijk een invloed op de vastgestelde besmettingen bij de kinderen en tieners, ook omdat er niet werd getest op de scholen. De leeftijdsgroepen 0 tot en met 9 en 10 tot en met 19 zijn de enige die een dalende trend kennen, bij de volwassenen gaan de stijgingen verder. De meeste besmettingen vinden nu plaats bij de 20 tot en met 39-jarigen.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook nog sterk. In de periode van 2 tot 8 november werden elke dag gemiddeld 183,3 mensen opgenomen in de ziekenhuizen (+21 procent).

De grootste toenames zien we in de Vlaamse provincies, waar de opnames met 30 procent stijgen. Vlaams-Brabant kent de grootste stijging met 58 procent. West-Vlaanderen kent elke dag het grootste aantal opnames, zowel in absolute aantallen (33) als afgezet tegen het aantal inwoners. In Brussel stijgen de dagelijkse opnames nog met 21 procent, in Wallonië met 8 procent.

In totaal liggen nu dus 2.071 mensen met covid-19 in de Belgische ziekenhuizen (+22 procent), waarvan er 418 intensieve verzorging nodig hebben, een stijging van 29 procent.

In Vlaanderen zijn 211 intensieve zorg-bedden bezet, 20 procent van de beschikbare bedden. In Brussel gaat het om 65 bedden of 24 procent, in Wallonië om 142 bedden of 22 procent.

Overlijdens

Tussen 30 oktober en 5 november kwamen elke dag gemiddeld 20 mensen om het leven, een daling met 8 procent. Er stierven nu al 26.200 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.