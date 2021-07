Opnieuw meer dan 1.000 nieuwe bevestigde coronabesmettingen in ons land

Van 4 tot 10 juli werden er dagelijks gemiddeld 1.006 nieuwe besmettingen vastgesteld, dat is opnieuw een forse stijging met 83 procent in vergelijking met de week voordien.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we de laatste dagen opnieuw duidelijk meer besmettingen in vergelijking met een week eerder.

Sinds dinsdag 6 juli komt het aantal nieuwe gevallen boven de 1.000 uit. Het is van 8 juni geleden dat dit cijfer de kaap van 1.000 nog heeft overschreden, zo blijkt uit het dashboard van Sciensano.

De R-waarde staat nu op 1,03 (+12 procent). Dat blijft boven de 1, wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt.

Testen

Tegelijk werden van 4 tot 10 juli 4 procent minder tests afgenomen. Gemiddeld ging het om 60.548 coronatests per dag.

De positiviteitsratio steeg naar 1,8 procent.

Ziekenhuisopnames

Ook de hospitalisaties zitten in de lift. Van 7 tot 13 juli werden elke dag gemiddeld 17,6 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, een stijging met 11 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

In totaal liggen er volgens de meest recente cijfers 239 mensen (-5 procent) in het ziekenhuis, waarvan er 90 intensieve zorg (-11 procent) nodig hebben.

Overlijdens

Met het aantal overlijdens gaat het wel nog altijd de goede richting uit. Van 4 tot 10 juli lieten dagelijks gemiddeld 2 mensen het leven, een daling met 35 procent. Woensdag 7 juli werd er geen enkel overlijden aan Covid-19 geregistreerd. Het is al van 10 juli vorig jaar geleden dat er in ons land niemand stierf aan corona en dat was toen de eerste dag dat dit het geval was sinds het begin van de pandemie. In Vlaanderen waren er meer dagen dat er geen coronadoden te betreuren vielen. Dat is nu al zelfs sinds 2 juli het geval. Ook op 15 juni waren er nul coronadoden en dat was toen van 22 september geleden.

De teller komt in totaal inmiddels uit op 25.207 Covid-19-overlijdens in België.

Vaccinaties

Intussen hebben 7.615.248 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 66,1 procent van de totale bevolking en 81,3 procent van de volwassen bevolking. Zowat 4.962.193 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 43,1 procent van de totale bevolking en 53,8 procent van de volwassenen.

In Vlaanderen zijn 4.771.850 inwoners minstens deels gevaccineerd. Dat is 71,72 procent van de volledige bevolking, of 87,79 procent van de volwassenen. 2.947.679 onder hen zijn volledig ingeënt. Het gaat om 44,31 procent van de bevolking of 54,80 procent van de volwassenen.

Bekijk hier de situatie in uw gemeente: