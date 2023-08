Opnieuw komt Trump eenzaam aan de leiding: 52 procent van de Republikeinen zou nu op hem stemmen

Donald Trump versterkt zijn koppositie als presidentskandidaat bij de Republikeinen ten koste van de nummer twee, Ron DeSantis. Terwijl die tweede het zwaar te verduren kreeg door negatieve publiciteit, lijkt dat bij de ex-president net voor extra steun te zorgen.

Een partijbijeenkomst inclusief diner, waar de goedkoopste plek 150 dollar kost en de duurste 1.000, is er niet per se een waar je een representatieve steekproef aantreft van de aanhangers van die partij. Maar één statistiek die een verslaggever van CNN opviel op het Lincoln Dinner van de Republikeinse Partij van Iowa hakt er toch wel in.

Daar waren vrijdagavond alle serieuze gegadigden voor de Republikeinse nominatie voor de presidentsverkiezingen (op Chris Christie na) vertegenwoordigd. Allemaal kregen ze tien minuten om hun kandidatuur aan te prijzen.

Asa Hutchinson, ex-gouverneur van Arkansas, stelde in zijn praatje vast dat Iowa “straks gaat stemmen terwijl er meerdere strafzaken lopen tegen voormalig president Trump”, en herinnerde de partijgangers aan Republikeinse principes als “individuele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, en steun voor de rechtsstaat”. En daarop was er van de ruim duizend aanwezigen maar één die applaudisseerde. Eén.

Nee, dan Donald Trump. Die was de enige die een staande ovatie kreeg na zijn toespraak. Ook hij verwees naar problemen die hij heeft met justitie. “Als ik geen kandidaat was, zou niemand achter me aan zitten.”

Wat daar ook van waar is, Trump heeft gelijk dat zijn positie in de peilingen voor de voorverkiezingen riant is. Volgens het laatste gemiddelde van de politieke cijfersite Fivethirtyeight.com zou 52 procent van de Republikeinse kiezers op hem stemmen. Zijn grootste concurrent gouverneur van Florida Ron DeSantis haalt maar 15 procent.

DeSantis heeft het in de publiciteit niet gemakkelijk. Een van zijn geliefde campagnethema’s, de strijd tegen wokeness in Amerika, is niet zo’n inkopper als hij dacht. Met name de manier waarop een commissie in die staat – op gezag van een wet die DeSantis trots ondertekende – de leerdoelen voor Afro-Amerikaanse geschiedenis herzag, zette kwaad bloed. Er staat in dat naast alle ellende die slaven in de VS doormaakten, er ook nog wel iets goeds over te melden is, omdat ze soms in dienst van hun witte meesters een vak leerden.

Niet alleen zwarte opinieleiders en vicepresident Kamala Harris (zelf van gemengd Jamaicaanse en Indiase afkomst) spraken er schande van, maar ook verscheidene zwarte Republikeinse congresleden. Senator Tim Scott uit South Carolina, zelf ook gegadigde voor de Republikeinse nominatie: “Aan slavernij zit geen zilveren randje”, zei hij tegen journalisten. “Slavernij was het scheiden van gezinnen, het verminken van mensen, zelfs het verkrachten van vrouwen.”

Naast ideologische waren er ook financiële problemen voor DeSantis. Hij haalde in het vorige kwartaal een respectabele 20 miljoen dollar op aan giften, maar in de loop van dat kwartaal nam het aantal mensen dat hem een klein bedrag stuurde – een goede graadmeter van enthousiasme bij de kiezers – snel af. Hij vond het nodig om te bezuinigen: een derde van zijn staf werd de laan uit gestuurd. Dat had niet gehoeven, zeiden critici in de media, als hij voor zijn reizen tussen Florida, Iowa, New Hampshire en South Carolina gewoon tickets had gekocht, in plaats van hele vliegtuigen te huren.

Rechtszaken

Maar als het die publiciteit is die DeSantis laat dalen in de peilingen, waarom gebeurt dat dan niet met Donald Trump? Behalve aan de peilingen is dat ook goed te zien aan de donaties. Elke keer als Trump weer een nieuwe aanklacht te verwerken kreeg, en de keren dat hij in New York en Florida moest voorkomen voor een eerste hoorzitting voor de rechter, schoot het bedrag dat zijn campagneorganisatie binnenhaalde weer omhoog.

De grote vraag is of die kennelijke golven van sympathie zich zullen herhalen wanneer Trump werkelijk terechtstaat, en getuigen onder ede vertellen wat hij deed en naliet. Want zijn fans krijgen dat volgend jaar, wanneer de voorverkiezingen plaatsvinden, veel keren te verstouwen.

Dat begint in januari, wanneer Trump voor de tweede keer wordt berecht door een jury in New York in een civiel proces wegens smaad, aangespannen door een vroegere columniste van het tijdschrift Elle, E. Jean Carroll. In mei van dit jaar won Carroll al een soortgelijk proces, over de verkrachting zelf. In januari gaat het over de leugens die Trump over haar verspreidde.

In maart staat hij in New York terecht voor het betalen van zwijggeld aan een pornoactrice waarmee hij seks had gehad, om zijn kansen bij de presidentsverkiezingen van 2016 niet te verspelen. Dat was een niet volgens de regels gemelde campagne-uitgave, waarbij Trump van valsheid in geschrifte wordt verdacht.

In mei in staat hij in Florida terecht voor het verboden bezit van belangrijke defensiedocumenten na zijn presidentschap en het belemmeren van het onderzoek daarnaar.

Ook moet hij in Georgia en in Washington DC terechtstaan voor pogingen zijn verlies bij de presidentsverkiezingen van 2020 teniet te doen, wat uitliep op de gewelddadige bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.