Opnieuw klacht wegens grensoverschrijdend gedrag in Gentse Overpoort

Een jonge vrouw meldde dinsdagnacht aan het personeel van danscafé Pallieter dat een man haar lastigviel. De man zou ongevraagd dicht tegen de studente hebben aangedanst en zou haar hebben betast. De eigenaar van de club meldt dat ze meteen de politie erbij haalden en het meisje in veiligheid hebben gebracht. Vriendinnen van het meisje hebben vervolgens de man aangeduid en hij zou meegenomen zijn door de politie die aanwezig was op de Overpoort.

De politie van Gent bevestigt dat er een nieuw geval van grensoverschrijdend gedrag werd gemeld. Daarnaast zou de jonge vrouw een klacht hebben ingediend. Of de man werd gearresteerd is nog niet bevestigd door de politie of het parket.

Dit is het vierde geval van aanranding in Gent sinds eind oktober. Op 23 oktober zou een jonge vrouw een verdovend middel in haar drankje hebben gekregen in een café aan de Oude Beestenmarkt. Daarna werd ze meegenomen naar het Coyendanspark iets verderop, en zou ze verkracht zijn. Op 6 november werd er nog een andere verkrachting gemeld, ditmaal in café Elixir in de Overpoort.