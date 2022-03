Opnieuw forse prijsstijging voor diesel: 20 eurocent erbij

De brandstofprijzen waren al langer aan het stijgen en sinds de Russische inval in Oekraïne worden de absolute recordhoogtes verder aangescherpt. Zaterdag werd voor het eerst in de geschiedenis de kaap van 2 euro per liter gesloopt (2,084 euro) en nu stijgt de prijs voort, tot boven 2,2 euro per liter.

Ook lpg wordt duurder: plus 3,7 cent tot een maximumprijs van 1,005 euro per liter, eveneens een record.

Tot slot stijgt ook de stookolieprijs voort. Huisbrandolie (gasolie verwarming 50S) kost bij bestellingen van meer dan 2.000 liter vanaf vrijdag 7,74 cent meer tot maximaal 1,3908 euro per liter. Ook dit is een record.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en de biocomponenten in de brandstoffen op de internationale markten.

“Net als alles in de economie is het een kwestie van vraag en aanbod”, zei Jean-Benoît Schrans van Energia, de nieuwe naam voor de Belgische Petroleum Federatie, eerder al in De Morgen. “We merken dat de vraag naar olie de afgelopen maanden nog is toegenomen, vooral dan in China. Bovendien zorgt de stijging van de aardgasprijzen ervoor dat mensen steeds meer alternatieven gaan zoeken om woningen en bedrijven te verwarmen. Dat zet druk op de prijs van de ruwe aardolie.”

Maar de belangrijkste redenen bevinden zich aan de aanbodzijde. “De OPEC+ ( de organisatie van olie-exporterende landen, inclusief Rusland, DT) had al in november vorig jaar beslist om 400.000 extra vaten olie per dag op te pompen, maar tot nu toe is die beslissing nog steeds niet uitgevoerd.”

Tel daar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne bij, en je krijgt torenhoge prijzen.