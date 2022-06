Opnieuw druk weekend op Schiphol: KLM laat 42 vliegtuigen zonder passagiers vliegen

De luchthaven, die al weken te maken heeft met topdrukte bij zowel de vertrekkende als de inkomende reizigers, waarschuwde eerder al voor erg drukke pinksterdagen. Zondag omstreeks 04.15 uur is er alweer een aanhoudende stroom reizigers richting vooral vertrekhal 1 & 2. Bij de incheckbalies gaat het ondanks de lange rijen redelijk vlot, daarna komen de reizigers in een lange sliert van mensen richting de douane.

Desondanks zegt KLM te verwachten dat de speciale maatregel zondag niet opnieuw hoeft te worden ingezet. Zaterdagavond konden twaalf vluchten, onder meer vanuit Ibiza, Athene, Parijs en Malaga, nog wel doorgaan met passagiers. Maar de overige Europese vluchten vonden plaats met een leeg vliegtuig.

Het besluit van KLM komt voort uit de aanhoudende drukte op Schiphol, dat kampt met personeelstekorten bij de beveiliging en de afhandeling van bagage. Door met name transferpassagiers niet mee te nemen, strandden die reizigers niet op Schiphol. Volgens een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij heeft de maatregel, die vanaf ongeveer 17.00 uur van kracht was, effect. “Het helpt, het wordt rustiger aan de transferdesks.”

De zogenoemde cityhoppers zullen de rest van de dag leeg terugvliegen naar Amsterdam, passagiers worden niet meer aan boord gelaten. Het schrappen van zo’n vijftig vluchten per dag in het pinksterweekend, waar KLM eerder toe besloot, blijkt niet genoeg om de drukte in te tomen. KLM wijt dit aan onvoorziene omstandigheden. “Door ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud op Schiphol, konden veel toestellen niet landen of vertrekken in Amsterdam”, laat de maatschappij weten in een persbericht.

Gestrande passagiers

Door geen nieuwe passagiers meer naar Schiphol te vliegen hoopt KLM zoveel mogelijk gestrande passagiers van Amsterdam naar hun bestemming te brengen en op zondag niet nog meer vluchten te hoeven annuleren.

KLM zegt de passagiers die door deze maatregel getroffen worden zo snel mogelijk een alternatieve vlucht aan te bieden. Of zij morgen al kunnen vertrekken is de vraag. “Op zondag kijken we verder”, aldus een woordvoerster.

Schiphol beaamt dat door de ongunstige windrichting en beperkte baancapaciteit vertragingen zijn ontstaan en vluchten geannuleerd. Dat heeft een domino-effect en leidt tot verstoringen, aldus een woordvoerster van de luchthaven. Om de drukte in de terminals te verminderen worden sinds vrijdag alleen passagiers die binnen vier uur vertrekken toegelaten.